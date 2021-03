Congo-Brazzaville: Littérature - Dolisie s'apprête à accueillir les écrivains du pays

La journée mondiale du livre et du droit d'auteur sera célébrée le 23 et 24 avril à Dolisie en présence du préfet du département du Niari.

La journée mondiale du livre et du droit d'auteur réunira les écrivains de Brazzaville, de Pointe-Noire et de plusieurs autres départements du Congo. Le programme a été arrêté après la réunion de travail des directeurs départementaux du livre et de la lecture publique du Niari et de Pointe-Noire tenue la semaine dernière dans la capitale de l'or vert.

Lors de ces festivités, le public aura droit aux exposés sur différents thèmes portant sur la connaissance des métiers de la chaîne du livre et des droits des écrivains, des échanges à bâtons rompus avec les élèves de l'école d'excellence de Mbounda et des deux lycées de Dolisie. L'excursion à l'église catholique de Louvakou et la soirée théâtrale sont les autres activités programmées à cet effet.

Signalons que la célébration de la journée mondiale du livre et du droit d'auteur à Dolisie bénéficiera du soutien des partenaires tels le salon littéraire Jean-Baptiste-Tati-Loutard, le Pen Centre Congo, le Forum des gens de lettres.