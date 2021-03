Congo-Kinshasa: Réformes électorales - La NSCC sensibilise les étudiants de la Ville de Kinshasa

Après avoir produit un document de plaidoyer appelé "Vadémécum" depuis le mois de juin 2020, la Nouvelle Société Civile Congolaise s'est lancée dans une série de campagnes de sensibilisation sur les réformes électorales en République Démocratique du Congo.

Le lundi 15 mars 2021, une équipe de la NSCC était devant les étudiants de la Capitale de la RDC, au Centre Theresinium, dans la commune de Ngaliema pour une matinée de partage sur les différentes propositions faite par la NSCC.

Avec comme thème :"l'importance de l'amélioration du cadre légal électoral", Maître Symphorien Kapinga, expert en matières électorales a commencé par présenter son exposé devant une centaine de cadres universitaires. Relevant quelques dispositions qui nécessitent de subir des réformes au sujet de la loi électorale et dans la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Maître Symphorien a fait savoir qu'il y a plusieurs points qui nécessitent d'être réformés en voyant les résultats des processus électoraux de 2006, 2011 ainsi que 2018, il y a eu plusieurs problèmes qui ont été relevés.

«Par exemple, il faut prohiber le système de candidatures multiples. Une seule personne ne doit pas se représenter à plusieurs postes. Il y a aussi le problème des suppléants qui doit être révisé, les suppléants fantaisistes ne produisent pas des bons fruits et se font souvent en famille, entre père, fils ou femme», a fait savoir l'intervenant du jour. A ces deux dispositions, il a ajouté celle concernant le contentieux électoral qui pose toujours des problèmes. « Des telles dispositions nécessitent qu'on clarifie carrément et qu'on instaure le recourt qui est un droit constitutionnel», a-t-il chuté.

Pourquoi choisir la date du 15 mars pour la tenue de cette activité et aussi pourquoi le choix sur les étudiants, le Coordonnateur adjoint de la NSCC, Robert Kabakela a souligné que c'est le jour de la rentrée parlementaire à l'assemblée nationale ainsi qu'au Sénat, et qu'il fallait mettre en alerte les étudiants de Kinshasa pour qu'ils puissent suivre de plus près ce que sera le calendrier de cette session de mars. « La question des réformes électorales doit être parmi les priorités pour que finalement nous puissions avoir une CENI qui répond aux préoccupations des citoyens pour aussi avoir finalement un calendrier qui va nous rassurer sur le prochain processus électoral à l'horizon 2023 », a répondu le numéro deux de la NSCC.

De leur côté, les profiteurs de ces échanges ont montré l'avantage d'avoir participé à cette matinée. Francis Vibila, étudiant en L2 à l'UPN s'est dit très content d'avoir participé à ces échanges. « L'échange avec cette souche estudiantine est une bonne initiative. Nous devons réformer les dispositions qui fâchent pour préparer des processus paisibles », a-t-il dit, prenant aux mots Barack Obama, ex président des USA qui a dit " l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts mais plutôt, des institutions fortes".

Pour Joelle Masangi, étudiante en L2 UCC, les réformes sont très importantes et qu'il faut taper plus sur la participation de la femme. «De mon côté, je ferai de mon mieux pour concerter avec d'autres femmes, filles et filles à se donner. Mais j'ai également aimé lorsqu'on nous a parlé de l'amélioration du cadre électoral. La transparence et la responsabilité, je me suis plus posé des questions sur la machine à voter et j'ai vu qu'il faut normalement commencer par apprendre la manipulation de la machine avant de passer au vote », a-t-elle déclaré devant la presse.

Il faut signaler que la Nouvelle Société Civile Congolaise poursuivra cette campagne de sensibilisation pour faire comprendre l'importance de ces différentes réformes dans la loi électorale et dans la loi organique portant organisations et fonctionnement de la CENI.