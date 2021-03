Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - Les élections de 2023 au cœur des échanges entre Bintou Keita et Christophe Mboso

Au lendemain de la séance d'ouverture de la session ordinaire de mars 2021, Bintou Keita, représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies et cheffe de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO en sigle, a été reçue en audience au cabinet de Christophe Mboso N'kodia, Président de la Chambre basse du parlement. Parmi les sujets abordés, la question sur l'organisation des élections dans le délai Constitutionnel.

«Je viens d'arriver dans le pays et, avec mes collaborateurs, nous avons pensé qu'il était important de venir féliciter l'honorable président de l'Assemblée nationale pour la cérémonie de rentrée parlementaire qui a eu lieu hier lundi 15 mars, et surtout par rapport à des points précis contenus dans son discours en relation avec des réformes législatives, et notamment la nécessité de bien organiser les élections pour 2023 », a déclaré Mme Keita au sortir de l'audience.

Lors de cette entrevue, les défis prioritaires ont été évoqués entre les deux hommes. Et de renchérir : «Nous avons également parlé de l'importance de travailler de façon conjointe sur des défis qui se posent à l'Est du Congo et en relation avec un partenariat et une confiance à rétablir avec la population et les communautés, puisqu'une souffrance quotidienne sévit dans cette partie du pays. Et c'était très clair quand on voit le langage corporel de l'honorable président qu'il y a une véritable tristesse et une souffrance lorsqu'on consulte les médias sociaux, les téléphones, etc. (nous-mêmes), de voir chaque jour des morts et des personnes violentées à l'Est du Congo».

Cette audience était l'occasion d'engager des échanges sur les changements climatiques et la nécessité de préserver les forêts congolaises, deuxième poumon écologique de la planète. «Nous avons aussi parlé de l'importance de travailler sur l'environnement. Je ne le savais pas, je l'ai apprise seulement lors de cet échange, pour ce qui concerne le continent africain, 47% des forêts se trouvent en RDC qui occupe la seconde place après l'Amazonie (Brésil). Et en même temps, nous avons parlé de la nécessité de préserver l'environnement et de contribuer aux efforts mondiaux en ce qui concerne les changements climatiques», a reconnu la cheffe de la Monusco.

L'entretien avec la responsable de la MONUSCO n'était pas la seule audience, car, le Gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje était venu solliciter auprès de l'honorable Mboso, l'implication de l'Assemblée nationale pour le rétablissement de la paix dans la partie Est de la RDC.

«J'ai sollicité l'intervention de l'honorable président pour qu'une solution soit rapidement trouvée, avec l'avènement de l'Union sacrée, l'implication du chef de l'Etat qui veut que la paix revienne à l'Est. Nous avons trouvé une oreille attentive du président de l'Assemblée nationale qui nous a rassurés, à son niveau, il va pousser le gouvernement de la République pour qu'une solution rapide soit trouvée et que, finalement, le peuple du Sud-Kivu en particulier, et ceux de l'Est en général, recouvrent la paix », a déclaré le gouverneur du Sud-Kivu devant la presse. Pour Théo Ngwabidje, le président Mboso n'est plus à présenter. « C'est quelqu'un d'extrêmement important qui a su mener les réformes avec les résultats obtenus à l'Assemblée nationale, puisque nous avons eu un homme extraordinaire », a-t-il rappelé.

Dans son discours inaugural de la session ordinaire de mars, le Président Mboso était revenu également sur la nécessité de la paix et sécurité sur toute l'étendue du territoire national, en général, et la partie Est en RDC en particulier.