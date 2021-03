Congo-Kinshasa: Le SG la CENCO rappelle aux élus la nécessité de voter des lois qui garantissent la tenue des élections

Les députés nationaux et sénateurs ont repris le chemin du parlement ce lundi 15 mars 2021. Cette session a plusieurs attentes notamment, l'investiture de la nouvelle équipe gouvernementale dans le contexte de l'union sacrée de la nation.

A cette occasion, le secrétariat général de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO) a rendu public un communiqué de presse dans lequel il rappelle un certain nombre de recommandations formulées à l'endroit des élus du peuple. La CENCO invite le parlement à adopter avec vigilance des lois qui garantissent la tenue des élections et assurer le contrôle de l'exécution du budget. Relayer effectivement les aspirations profondes du peuple au changement et ne pas voter des lois qui ne rencontrent pas le bien du peuple congolais.

Le secrétariat général de la CENCO invite également les élus du peuple à se mettre réellement au service du peuple qui a opté pour le changement. La révision de loi électorale en vue de la dépolitisation de la CENI s'avère plus que nécessaire, souligne le communique du secrétariat général de la CENCO.

Outre cette révision, les élus sont appelés aussi à veiller à ce que la majorité parlementaire n'abuse pas de sa supériorité numérique pour faire voter des lois peu favorables aux progrès de la démocratie au pays.

Profitant toujours de cette occasion, les prélats catholiques ont souligné, la nécessité pour le prochain gouvernement de procéder en première position, aux réformes électorales. «Avec les députés qui s'intéressent beaucoup du social, nous serons convaincus que le peuple congolais passera nécessairement par la consolidation de la démocratie, ainsi qu'aux réformes électorales y compris à la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI en vue d'améliorer la gouvernance électorale qui doit figurer parmi les priorités des priorités», a dit ce communiqué.

Et pour finir, les évêques ont souligné que plusieurs initiatives parlementaires, entre autres, celles concernant la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI et celle de la loi électorale ont été gelées par l'ancien bureau de l'Assemblée nationale dirigée par Jeanine Mabunda, mais ayant d'estime envers le nouveau bureau et aux élus du peuple, la mise en application du slogan "le peuple d'abord" restera un atout dans la prise de position de nos élus dans l'hémicycle.