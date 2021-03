Congo-Kinshasa: Formation du gouvernement - Jean-Claude Katende insiste sur les critères fixés par le Premier ministre

Se basant sur la déclaration du Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde après sa nomination le 15 février 2021, dans laquelle il avait promis la publication de son gouvernement dans un mois dès sa nomination, c'est-à-dire, au plus tard le 15 mars 2021, pour Jean-Claude Katende, activiste des droits de l'Homme et Coordonnateur de la l'Asadho, a rappelé que cette promesse n'a pas été respectée jusqu'à présent. Il rappelle que ces membres du nouveau gouvernement doivent, au-delà des critères fixés par le Premier ministre, avoir la conscience, l'amour des congolais. Il insiste sur la nécessité de mettre en place le gouvernement Sama Lukonde.

Par ailleurs, Jean-Claude Katende propose que la nouvelle équipe gouvernementale ait 35 ministres et vice-ministres au total. «Il faut vraiment des hommes et des femmes qui doivent prendre conscience qu'être ministre dans un pays comme le nôtre, où il y a plusieurs défis, on doit avoir le temps pour travailler.

Ça implique qu'il doit avoir des gens qui aiment vraiment le Congo et les congolais et qui veulent vraiment non seulement avoir des titres mais faire un travail dont il peut voir les retombées dans l'amélioration des vies des Congolais », ajoute-t-il. Il estime, en outre, que la question de sécurité, la réduction du train de vie des institutions, la lutte contre la corruption ainsi que les réformes électorales sont des priorités sur lesquelles le Premier ministre devra d'abord se pencher. C'est ainsi qu'il souligne l'urgence de mettre en place le gouvernement vu la situation que connaît le pays.