Congo-Kinshasa: Luca Attanasio - Le Parlement Européen réclame !

Le Parlement Européen condamne avec la plus grande fermeté l'assassinat de Luca Attanasio, de Mustapha Milambo et de Vittorio Iacovacci, et exprime sa plus profonde sympathie aux familles des victimes, au gouvernement italien et au personnel national du PAM, déplore les pertes de vies humaines et le meurtre de civils innocents.

Bien plus, il demande que soit menée une enquête approfondie, indépendante et transparente sur les circonstances entourant ces assassinats; salue l'engagement du président Tshisekedi à ouvrir une enquête et invite instamment le gouvernement de la RDC et les dirigeants provinciaux à coopérer pleinement avec les autorités italiennes et les Nations unies.

Il souligne, par ailleurs, qu'il est de la responsabilité première du gouvernement de la RDC d'assurer la sécurité sur son territoire et de protéger ses populations tout en préservant le respect de l'état de droit, des droits de l'homme et du droit international humanitaire, y compris la protection contre les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre.

Dans cette même résolution, il insiste fermement sur le fait que les autorités de la RDC doivent redoubler d'efforts pour mettre un terme aux attaques armées contre des civils et qu'elles doivent enquêter de manière approfondie, indépendante, efficace et impartiale sur tous les assassinats et traduire les responsables en justice dans le cadre de procès équitables.

Elections crédibles en 2023

Il invite, par conséquent, le gouvernement de la RDC à assurer une meilleure gouvernance à tous les niveaux de l'Etat et de la société, y compris les finances publiques et la lutte contre la corruption; demande que le mécanisme de sanctions de l'Union soit utilisé pour lutter contre la corruption et souligne qu'il importe d'organiser un processus électoral crédible en 2023 et de garantir une sécurité durable dans l'est de la RDC.