Congo-Kinshasa: Réformes institutionnelles et électorales - La Dysoc soutient le schéma Fayulu et Muzito !

République démocratique du Congo dynamique pour une sortie de crise : jour j-1.017

Déclaration politique

La Dynamique pour une sortie de crise, DYSOC en sigle, félicite le Président Martin FAYULU MADIDI, Coordonnateur en exercice de la coalition LAMUKA, pour avoir initié des réformes institutionnelles nécessaires, avant les prochaines échéances électorales.

L'une des ces réformes vise notamment, la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission Nationale Electorale Indépendante, CENI en sigle, publiée le 12 mars dernier et accueillie favorablement par le peuple congolais.

Tout en soutenant indéfectiblement la vision du Président Martin FAYULU MADIDI à travers ces réformes institutionnelles documentées, la DYSOC invite vivement la classe politique, toutes tendances confondues et les forces vives de la nation regroupées au sein de la société civile plurale, de s'en approprier pour permettre la dépolitisation et l'efficacité de la centrale électorale en vue de l'organisation des élections crédibles.

La DYSOC soutient que toutes les propositions des réformes en rapport avec le prochain processus électoral doivent impérativement faire l'objet d'une adoption consensuelle, en dehors des institutions illégitimes actuelles, entre les trois parties prenantes à la crise, à savoir : l'Union sacrée de la nation dirigée par le Président Félix TSHISEKEDI TSHILOMBO, le Front Commun pour le Congo sous l'Autorité morale du Président Joseph KABILA KABANGE et la Coalition LAMUKA conduite par le Président Martin FAYULU MADIDI.

C'est la seule voie viable pour mettre fin à cette crise et reconstruire la cohésion nationale nécessaire à la paix, à la stabilité et au développement de notre pays ;

La DYSOC souligne qu'une fois adoptées par consensus, les propositions des réformes sus- évoquées seront entérinées comme telles par le Parlement, le plus rapidement possible, dans le souci de décourager les épigones putatifs qui peaufinent des stratégies malencontreuses aux fins de repousser irrégulièrement le délai de tenue des élections au-delà de 2023 et maintenir ainsi, un régime totalitaire, pourtant agonisant, dans lequel la parole du Président de la République a force de loi.

Faute de s'inscrire dans cette démarche, la DYSOC et toutes les forces démocratiques vont mobiliser l'ensemble du peuple congolais autour des actions de grande envergure sur terrain, pour exiger la démission des autorités du pouvoir en place et l'organisation des élections anticipées conformément à la constitution.

La DYSOC constate avec amertume que contrairement aux allégations apocryphes qui accusaient le FCC de bloquer les actions du pouvoir en place, il s'avère que depuis la dissolution de la coalition FCC-CACH qui l'a porté au pouvoir, le Président Félix TSHISEKEDI TSHILOMBO est manifestement bloqué par lui-même et de lui-même non seulement dans la gestion quotidienne du pays mais aussi et surtout dans la gestion des ambitions au sein de la prétendue Union sacrée qui, en réalité, n'est qu'un conglomérat d'affairistes et d'opportunistes de tout bord, pour le partage des postes et non pour le peuple d'abord.

Ceci explique le blocage actuel du Président Félix TSHISEKEDI TSHILOMBO à mettre en place un gouvernement.

Pour terminer, la DYSOC déplore et condamne avec véhémence les propos diffamatoires et injurieux et des menaces proférés par des combattants et autres cadres incontrôlés du parti au pouvoir, à l'endroit des princes de l'Eglise catholique ; il en de même des actes de blasphème et de sacrilège ainsi que la destruction méchante perpétrée contre les symboles sacrés de cette Eglise universelle qui a droit au respect et qui a toujours défendu les intérêts vitaux du peuple congolais. « ON PEUT TOUT NOUS EMPECHER SAUF NOUS INTERDIRE DE REFLECHIR ».

Fait à Kinshasa, le 16 mars 2021

Jean-Pierre LISANGA BONGANGA

Coordonnateur de la DYSOC