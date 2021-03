Cote d'Ivoire: Lutte contre la cybercriminalité - Les élèves du lycée Sainte Marie sensibilisées à l'usage d'internet

Près de 200 filles du lycée Sainte Marie de Cocody ont été sensibilisées à l'usage d'internet le lundi 15 mars 2021, dans ladite école. C'est une initiative de Mtn-Côte d'Ivoire en collaboration avec l'Autorité de régulation des télécommunication/Tic de Côte d'Ivoire (Artci), Internet watch foundation (Iwf), Unicef, la Plateforme de lutte contre la cybercriminalité (Plcc) et la Direction de la protection de l'enfant (Dpe).

Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la campagne « Protection des enfants en ligne » lancée depuis le jeudi 3 décembre 2020.

Les jeunes filles de cette école d'excellence ont pu bénéficier des conseils relatifs au bon usage de l'Internet et des risques auxquels elles sont exposées.

Lors de la session qui s'est déroulée au sein de l'amphithéâtre de l'établissement, les élèves ont également été instruites sur l'existence du portail de dénonciation de l'Internet watch foundation hébergé par l'Artci, la ligne verte 116 ainsi qu'aux rôles et actions de la Plcc. Elles ont été encouragées à signaler en toute sécurité et de manière anonyme, tout contenu ou matériel en ligne à caractère sexuel ou abusif pour les enfants.

« Internet offre des possibilités et avantages infinis aux enfants en termes d'instruction et d'inclusion sociale. Il est cependant triste de constater qu'il les expose également à des risques d'abus, de chantage ou de participation à des discussions à connotation sexuelle ou sujets à des intimidations ou harcèlements en ligne. Face à cette situation, il était plus que jamais temps d'agir de manière concertée et vigoureuse, avec détermination pour contribuer à substantiellement faire de l'Internet un endroit plus sûr et bénéfique pour les jeunes », a affirmé Natenin Coulibaly, Secrétaire générale, représentant le directeur général de Mtn-ci.

Koné Allou, proviseure du lycée Sainte Marie, s'est félicitée de ce projet qui vise à projeter les enfants contre la cybercriminalité car, a-t-elle dit, « il n'y a pas de gomme pour internet ».

La première école à accueillir cette caravane était le Collège moderne du Plateau.