Mauritanie: Inauguration du tronçon routier Nouakchott-Boumbri

Boumbri — Le ministre de l'Equipement et des Transports, M. Mohamedou Ahmedou M'Haïmid, a supervisé lundi, l'inauguration du tronçon routier entre Nouakchott et sur la route Nouakchott - Rosso en présence du ministre des Affaires économiques et de la Promotion des Secteurs productifs, M. Kane Ousmane Mamoudou.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre a expliqué que le tronçon inauguré est long de 120 km pour une largeur de 7 mètres, pour un coût de 6.018.955.261 euros, exempt de taxes, sur financement de l'Union européenne, et que les travaux y ont été entrepris par la Sogia. Satom Company, sous le contrôle du pool des bureaux Agis International.

Il a souligné que de grands chantiers structurant sont actuellement entrepris en Mauritanie à la faveur de la dynamique de refondation de l'État, dans le cadre du programme de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et des grandes réformes qu'il conduit pour le développement global et durable en dépit des circonstances exceptionnelles engendrées notamment par la pandémie du Covid-19, qui, loin d'être un frein, a été un catalyseur d'efforts et une source de motivation pour davantage de créativité et d'innovation.

Il a rappelé l'engagement du département de la de l'Équipement et des transports dans la réalisation d'infrastructures qui sont par essence la base du renforcement de l'économie nationale, de la viabilité des services et par conséquent de l'amélioration des conditions des citoyens.

Le ministre de l'Equipement a ajouté que son département a travaillé dans le domaine des routes depuis l'élection de Son Excellence le Président de la République pour accomplir les travaux à un rythme accéléré, en tenant compte de la qualité à toutes les étapes de la mise en œuvre et du contrôle des travaux.

Il a fait observer, qu'en plus de l'amélioration de l'infrastructure nationale, des conditions de circulation sûre et convenable des biens et des personnes, du renforcement des échanges commerciaux, la réalisation de cet important projet permettra de renforcer la sécurité routière qui reste une priorité pour le Président de la République.

Le ministre de l'Équipement et des Transports a indiqué que, dans le cadre du processus de réalisation à un rythme accéléré de la composante infrastructure du programme « Mes Priorités », un réseau routier urbain de 40 km à Nouakchott a vu le jour et la route Kiffa-Boumedid est déjà achevée sur une longueur de 105 km et l'axe Bassikounou-Vassala sur une longueur de 64 km en plus de la liaison entre la Nationale n ° 1 et Benichab, d'une longueur de 65 km km, et des deux tronçons de la route Nouakchott-Rosso.

Les travaux ont également commencé pour la construction de la route reliant Benchab àla route nationale n ° 4, d'une longueur de 73 km, et la reconstruction des premier et deuxième tronçons de la route Boutilmit-Aleg d'une longueur de 112 km, ainsi que le troisième tronçon de Nouakchott-Boutilimit d'une longueur de 42 km.

De même, a-t-il souligné, pour le programme 2021, des préparatifs sont actuellement en cours au niveau du secteur pour lancer plusieurs projets d'infrastructures routières dans le cadre du programme « Mes Priorités » du Président de la République, y compris le projet de 70 km à Nouakchott, dont les études topographiques et géotechniques sont déjà terminées, et le projet de construction de deux échangeurs à Nouakchott.

L'évaluation des offres d'entreprises est déjà achevée et les travaux pour leur réalisation, dans le cadre d'une coopération fructueuse entre la Mauritanie et la République populaire de Chine, devront commencer dans les prochains mois. A ces différents projets routiers s'ajoutent ceux de l'élargissement des réseaux urbains en construisant plus de 50 kilomètres de nouvelles routes urbaines en zone de production et de réseaux urbains dans les chefs-lieux de certaines wilayas et moughataas.

Le ministre a fait savoir qu'il y aura également un projet de construction de la route de 75 km reliant Amourj et Adel Bagrou, qui sera complétée par un financement conjoint entre la Mauritanie et le Fonds saoudien pour le développement, et la route stratégique Tidjikja-Kiffa-Sélibaby-Ghabou sur une distance de 350 km et qui reliera le nord et le sud du pays avec et la route Achemim -Nbeikit Lahwach, déjà à un stade avancé.

Le ministre a appelé les citoyens à veiller aux panneaux de signalisation routière, pour contribuer à l'amélioration de la sécurité.

À son tour, le maire de M'Balal, M. Al Ghoutoub Ould Balil, a apprécié ce projet, soulignant qu'il augmentera le niveau des infrastructures, assurera le transport sûr des personnes et des marchandises, et contribuera à réduire l'isolement des localités avoisinantes, en revitalisant le mouvement économique et touristique dans la wilaya et en faisant progresser le développement local, ce qui aura un impact positif sur les conditions de la population.

De son côté, le président du Conseil régional du Trarza, M. Mohamed Ould Brahim Ould Seyed, s'est réjoui de cette importante réalisation dans sa wilaya, précisant que son impact dépassera largement le cadre régional en raison du caractère stratégique de cet axe routier

Quant à l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne en Mauritanie, M. Giacomo Durazzo, il a expliqué que la réalisation de ce tronçon de la route nationale n ° 2 Nouakchott-Rosso, s'inscrit dans le cadre du soutien de l'Union européenne au secteur des transports en Mauritanie pour désenclaver cette zone de production et de grands échanges commerciaux.

L'inauguration s'est déroulée en présence des autorités administratives et de sécurité et des ambassadeurs de France et d'Espagne en Mauritanie.