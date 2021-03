Togo: Six mois de plus

La pandémie est toujours là et il faudra encore de longs mois avant d'espérer une amélioration.

C'est pour cette raison que le gouvernement a demandé mardi aux députés de l'autoriser à renouveler l'état d'urgence sanitaire pour 6 mois supplémentaires.

'Nous devons rester mobilisés et engagés (... ) Nous invitons les uns et les autres à se mobiliser pour stopper très vite la propagation du virus et pour reprendre ainsi la marche de notre pays vers son émergence sous le leadership du chef de l'État', a déclarée Premier ministre, Victoire Tomégah-Dogbé.

L'état d'urgence sanitaire est une mesure exceptionnelle pouvant être décidée en conseil des ministres en cas de catastrophe sanitaire, notamment d'épidémie, mettant en péril la santé de la population.

La déclaration de l'état d'urgence sanitaire autorise le Premier ministre à prendre par décret des mesures limitant la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre et la liberté de réunion (y compris des mesures d'interdiction de déplacement hors du domicile) ; des mesures de réquisition de tous biens et services nécessaires pour mettre fin à la catastrophe sanitaire, notamment.