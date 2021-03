Cote d'Ivoire: Hommage à Hamed Bakayoko - Kandia Camara invite les populations d'Abobo à la prière et au recueillement

La cérémonie s'est déroulée, mardi, sur l'esplanade de la mairie d'Abobo.

Le ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Kandia Kamissoko Camara, a appelé ce mardi 16 mars 2021, les populations d'Abobo à la prière et au recueillement pour le repos de l'âme du Premier ministre, Hamed Bakayoko, par ailleurs maire de ladite commune. C'était à la faveur d'une journée d'hommage initiée par le Conseil municipal.

« Le Premier ministre, Hamed Bakayoko, était notre mentor, notre guide, notre bienfaiteur. C'est lui qui a amorcé le développement de la commune d'Abobo », a souligné Kandia Camara, pour qui le défunt Premier ministre était un homme généreux. Elle a, en outre, invité les populations d'Abobo à prendre d'assaut le stade Alassane Ouattara d'Ebimpé ce mercredi 17 mars, à partir de 14h, afin de rendre un dernier hommage au maire de la commune d'Abobo.

« Je voudrais demander aux uns et aux autres d'effectuer ce déplacement dans l'ordre, la discipline et surtout de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement, notamment le port du masque. Et ce, en vue de freiner la propagation de la pandémie à coronavirus », a-t-elle conseillé.

Pour le directeur exécutif du Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), Adama Bictogo, la commune d'Abobo vient de perdre une de ses plus grandes chances. « Il était le plus jeune mais le plus sage d'entre nous », a avoué Adama Bictogo.

Au cours de cette journée d'hommage, les chefs traditionnels, les guides religieux et l'ensemble des populations ont demandé aux autorités municipales de faire en sorte que les chantiers lancés par le maire Hamed Bakayoko suivent leur cours pour le rayonnement de la commune. Avant de présenter leurs condoléances au Président de la République, Alassane Ouattara, qui vient de perdre l'un de ses meilleurs fils.

Décédé le mercredi 10 mars 2021, en Allemagne, le Premier ministre Hamed Bakayoko sera inhumé le vendredi 19 mars, à Séguéla. En effet, la nation lui rendra un hommage au palais présidentiel d'Abidjan-Plateau ce mercredi 17 mars, de 9h à 12h.

A noter que le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Bakayoko-Ly Ramata, a pris part à cette cérémonie.