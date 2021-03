Cote d'Ivoire: Violences faites aux femmes et aux filles - L'Organisation des « CPDEFM » récompense des artistes engagés

L'Organisation des Citoyennes pour la Promotion et la défense des Droits des Enfants, Femmes et Minorités (CPDEFM) a « commémoré les droits des femmes autour de l'art, vecteur de la libération de la parole des victimes et survivantes ». Et cela, en partenariat avec Engenderhealth et Care Côte d'Ivoire où cinq catégories dans le domaine artistique ont été récompensées, le 13 mars 2021, à Abidjan-Cocody, les 2Plateaux.

Évelyne Ily Juhen, actrice dans le film ivoirien « Résolution » réalisé par Boris Oué et Marcel Sangne a été consacrée meilleure actrice engagée contre les violences faites aux femmes. Ce film a été produit également par Évelyne Ily Juhen. Le prix de la meilleure actrice slameuse a été décerné à Aminata Bamba affectueusement appelée Ami.

Dans le domaine de la littérature, c'est le livre "Tradition Prétexte le statut de la Femme à l'épreuve du culturel" de Toman Constance Yaï qui a été primé. En art visuel, c'est la peintre Flora Goli qui a reçu, le prix de la meilleure peintre engagée dans la valorisation de la femme.

Il faut signaler qu'un prix spécial a été décerné à Valerie Oka pour son engagement dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles.

C'est dans le cadre de sa mission de contribuer à l'éradication de la violence faite aux femmes et aux filles que l'Organisation des Citoyennes pour la Promotion et la défense des Droits des Enfants, Femmes et Minorités (CPDEFM) a donc initié cette cérémonie de récompense qui est à sa première édition.

Cette initiative était placée sous le thème : « Commémorons les droits des femmes autour de l'art, vecteur de la libération de la parole des victimes et survivantes ».

Pour Mme Sylvia Apata, directrice exécutive de l'Organisation, il s'agit d'encourager les artistes qui s'inscrivent dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Et d'ajouter que dans la mouvance de la journée internationale des droits des femmes, il s'avérait nécessaire de décerner des prix dans les différentes catégories des arts.

Selon elle, il s'agit à travers cette action de parvenir à la prise de conscience de l'ampleur des violences faites aux femmes et aux filles en encourageant des artistes qui œuvre nt pour l'éradication de ces violences en Côte d'Ivoire.

Il faut signaler que l'Organisation des Citoyennes pour la Promotion et la défense des Droits des Enfants, Femmes et Minorités (CPDEFM) attend des artistes qu'ils s'engagent de plus en plus pour l'éradication des violences faites aux femmes et aux filles en Côte d'Ivoire. S'agissant des populations ivoiriennes, l'Organisation attend qu'elles prennent conscience de l'ampleur du mal. Et ceci pour que les violences faites aux femmes et aux filles soient réduites.