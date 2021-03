Afrique: Ligue des Champions - L'AS Vita Club ne jure que par la victoire face à Al Ahly

L'AS Vita Club reçoit ce mardi Al Ahly du Caire en match comptant pour la 4ème journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions de la CAF.

Après le spectacle offert par les deux équipes lors du match aller il y a dix jours, l'excitation autour de la rencontre AS Vita Club - Al Ahly est à son comble. Au stade international du Caire, les deux équipes s'étaient séparées sur un score de 2-2 au bout du suspense. Que réservera ce match retour comptant pour la 4e journée de la Ligue des Champions de la CAF prévu au Stade des Martyrs de Kinshasa ce mardi 16 mars 2021 ?

Après un précieux nul (2-2) arraché au match aller, les Dauphins Noirs de Kinshasa partent avec énormément de confiance et une certaine sérénité. En conférence de presse d'avant match, Florent Ibenge, l'entraîneur de V.Club, a déclaré qu'il faudra essayer de garder la même dynamique pour cette rencontre retour, pour poursuivre le chemin dans ce tournoi.

« C'était un match difficile là-bas chez eux mais il ne faut pas oublier quel adversaire que nous avons joué. Cela ne va pas être simple non plus ici à Kinshasa pour nous mais nous sommes contents de pouvoir jouer ces genres de matchs. Lorsque vous êtes invités à le faire, cela prouve à suffisance que vous êtes en train de faire du bon travail. Et nous n'allons pas venir regarder et être contents de jouer. Nous entrerons pour donner le meilleur de nous-mêmes sachant que nous n'avons pas oublié nos objectifs notamment celui de disputer cette phase de poules et une fois dedans nous nous sommes dits de terminer en première ou seconde place. Pour l'instant, nous ne sommes pas en retard, nous nous sommes mis en difficulté en perdant contre Simba. Là nous nous sommes repris en allant récupérer des points à l'extérieur et maintenant, il faut que nous gagnons à domicile pour continuer notre route », a-t-il confié en conférence de presse d'avant-match.