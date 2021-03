Afrique: Elim CAN 2021 - Les 25 Lions d'Antonio Conceiçao dévoilés, avec Neyou, sans Choupo-Moting

Les 25 joueurs convoqués par Antonio Conceiçao pour affronter le Cap Vert et le Rwanda les 26 et 30 mars prochains sont connus.

Antonio Conceicao, le sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun vient en effet de rendre publique ce mardi 16 mars 2021, sa liste pour les rencontres des cinquième et sixième journées des qualifications de la prochaine CAN. Dans cette liste, sans surprise André Onana n'y figure pas. Le gardien de l'Ajax d'Amsterdam, étant récemment suspendu par l'UEFA pour dopage. En revanche, Fabrice Ondoa de NK Istra en Croatie est présent aux côtés de Simon Omossola, Jean Efala et Haschou Kerrido.

Par rapport à la présélection, plusieurs têtes d'affiche sortent du groupe, certainement parce que leur club a refusé de les libérer dans le contexte sanitaire actuel. Il s'agit d'Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern Munich), de Christian Bassogog (Shanghai Shenhua), de Clinton Njie (Dynamo Moscou), de Michael Ngadeu-Ngadjui (La Gantoise), de Fai Collins (Standard), de Kunde Malong (Mayence) ou encore d'Ignatius Ganago (Lens). Le milieu de Rennes, James Léa-Siliki, n'est pas là non plus, reste à savoir s'il s'agit d'un nouveau refus de sa part ou de la volonté de son club de ne pas le libérer. Après ses refus passés, parce qu'il ne se sentait pas prêt, le milieu stéphanois Yvan Neyou, lui, est bien présent, et pourrait honorer sa première cape.

Pour cette trêve, Antonio Conceicao a décidé de faire place à quelques locaux du territoire ou en Afrique avec la présence de Haschou Kerrido, Meyapa, Ako Assomo, Ngwen ou Ngah Fabrice.