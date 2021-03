Afrique: Ligue des Champions - Le MC Alger à un point des quarts, Teungueth FC éliminé

Teungueth FC a encore perdu en Ligue des Champions. A Alger, sur le terrain du Mouloudia, les Sénégalais se sont inclinés et ne peuvent plus se qualifier.

En ratant une multitude d'occasions, le Mouloudia d'Alger s'est exposé au risque d'encaisser le but égalisateur lors du match de Ligue des Champions de la CAF, ce mardi. Le club algérien a battu son adversaire Teungueth FC du Sénégal par un but à zéro. Il n'y a donc pas eu d'exploit mardi soir au Stade Olympique 5 Juillet 1962. Très mal en point en Afrique, Teungueth FC a perdu (0-1) sur le terrain du Mouloudia Club d'Alger et ne peut désormais plus se qualifier pour le prochain tour de la Ligue des Champions CAF, alors qu'il lui reste deux rencontres à jouer dans le groupe D. Les Rufisquois n'ont pris qu'un point en quatre matches.

Après une domination, quoique anarchique, le MC Alger a fini par ouvrir le score par l'intermédiaire de Mehdi Benaldjia, à la 26e minute. L'ailier droit algérois a pu redresser la trajectoire de la balle du pied gauche et la mettre au fond des filets sénégalais. Et c'est sur le score étriqué d'un but à zéro que l'arbitre siffle la fin du match, avec à la clef une précieuse victoire du MC Alger, qui n'est plus qu'à un point de la qualification en quarts de finale. Avec 8 points, le MC Alger entrevoit la qualification, suite à la défaite à domicile du Zamalek face à l'Espérance Tunis (0-1).