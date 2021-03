Burkina Faso: Santé publique - Des cabinets médicaux illégaux démantelés par la gendarmerie

La brigade de gendarmerie de Nongr-Massom a démantelé un réseau de faussaires exerçant dans des cabinets médicaux illégaux et saisi des produits pharmaceutiques destinés à la gratuité des soins retrouvés dans ces centres de santé illégaux, le tout d'une valeur estimée à plus de cinq millions de FCFA. La présentation de ces présumés malfrats et des produits saisis a eu lieu le mardi 16 mars 2021.

En janvier 2021, au cours d'une patrouille de sécurisation, la brigade-ville de la gendarmerie de Nongr-Massom a repéré des cabinets de soins suspects à Nioko II. Au regard des faits constatés et des conséquences néfastes de ces pratiques sur les populations, une enquête circonstanciée a été ouverte par ses services pour répertorier les cabinets médicaux illégalement installés dans le quartier Nioko II dans l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou.

Les détenteurs de ces cabinets de soins illégaux administraient des soins aux populations de la périphérie de la ville. Ceux-ci ont été découverts et démantelés grâce à une enquête de la brigade de ville de Nongr-Massom. Selon l'adjudant-chef major Abdoulaye Sawadogo, les produits découverts dans ces cabinets médicaux sont destinés à la gratuité des soins amorcée par le gouvernement depuis 2016.

L'inventaire du stock de produits pharmaceutiques gratuits saisi dans ces cabinets médicaux et le CSPS privé a été estimé à plus de 5 000 000 de francs CFA. Ces cabinets de soins, « MANEGDEB KETA » et « INFIRMIERS LAAFI TO KAYE », sont ouverts et fonctionnent dans l'illégalité.

Pour les soins de leurs patients, ces cabinets médicaux utilisent les produits pharmaceutiques de qualité destinés à la gratuité des soins. Ces produits médicaux sont fournis par l'intermédiaire d'agents de santé indélicats exerçant dans des centres de santé publics. Dans le même quartier, l'enquête a permis de découvrir un autre centre de santé et de promotion sociale (CSPS) privé dénommé CSPS PRIVE ISSA « LAAFI SOORE ».

Selon l'adjudant-chef Sawadogo, cette structure est composée d'une salle d'hospitalisation, d'une salle d'accueil, d'une salle de consultation et d'un dépôt pharmaceutique. Ce centre appartient à K.I, infirmier diplômé d'Etat. Cet agent de santé n'a aucun document légal qui lui permet d'exercer ce métier. Dans le dépôt pharmaceutique de ce centre de santé, l'inventaire du stock des produits est estimé à 1 301 759 FCFA. « Les produits de ces centres de santé démantelés sont destinés à la gratuité des soins et sont des produits de qualité », a affirmé le conférencier.