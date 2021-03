Cote d'Ivoire: Intelligence artificielle - Des experts animent un panel le 20 mars

L'hôtel Belle Côte à la Riviera Palmeraie (Cocody) va accueillir dans la matinée du 20 mars, un panel autour des "enjeux économiques, culturels et éducatifs de l'intelligence artificielle en Afrique noire".

Ce rendez-vous, initié par le groupe école Asp en partenariat avec l'Académie de la sécurité professionnelle Côte d'Ivoire (Aspci), s'inscrit dans le cadre de la journée scientifique consacrée à la technologie de l'intelligence artificielle.

Le but poursuivi est de mieux faire connaître cette technologie nouvelle qui s'intègre dans de nombreux aspects de notre quotidien. Et qui se positionne de plus en plus comme une source d'opportunités économiques et d'emplois.

Il s'agit donc d'un cadre de promotion et de réflexion en vue de jeter les bases d'une réflexion sur les perspectives qu'offre l'intelligence artificielle en termes de formation et de débouchées en Côte d'Ivoire. Aussi le panel du 20 mars réunira-t-il d'éminents experts dans les domaines de l'intelligence artificielle et Big data, de la monétique et finances publiques, ainsi que de la culture et l'éducation.

Cette journée scientifique est placée sous le parrainage de Clotcho Sécongo, président de Bmi finances.