Cote d'Ivoire: Bayela Manuela - « Voici la mission de la caravane influence tour »

Dans le cadre de ses activités, Mademoiselle Bayela Manuela, juriste en droit public, fondatrice et initiatrice de " Influence", a eu sa première rencontre, avec les élèves du lycée Yrê, dans la sous-préfecture de Mandéké, Agboville, le vendredi 05 mars 2021 au cours de laquelle elle les a instruits sur les missions de la caravane influence tour .

Cette rencontre est la première de la caravane de sensibilisation dénommée influence tour qui est un Programme de l'initiative Influence dont la mission est de participer au développement de l'Afrique par l'émergence de leaders et d'une élite au service du début de l'Afrique. "Cette caravane vient en réponse, à l'objectif 4 des Objectifs de Développement Durable (ODD) et vise à soutenir la politique nationale du ministère de l'Education nationale, en faisait le lien entre celle-ci et le développement de notre pays", a-t-elle dit .

"La caravane a pour objectifs de sensibiliser les élèves sur l'importance de l'éducation dans le processus de développement, présenter des modèles de réussite en vue de favoriser la culture de l'excellence, et à créer un cadre favorable à la culture de l'excellence et à la "méritocratie", a poursuivi, l'initiatrice de"Influence Tour (IT).

Notons que cette caravane ambitionne de sillonner tout le pays pour éclairer, orienter et inciter les élèves à la culture de l'excellence et au travail pour être les leaders de demain et capables d'impulser le développement de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Ainsi les élèves du lycée Yrê ont été édifiés sur le thème : éducation et formation scolaire au service de l'employabilité dans le processus du développement de la Côte d'Ivoire.

Autour de ce thème, développé par la fondatrice de l'initiative Influence, les élèves, venus nombreux écouter et s'imprégner des notions de développement personnel pour devenir les dirigeants compétents de demain, ont eu droit à des informations pour représenter cette élite responsable de demain qui fera la fierté de leur pays et du continent africain. Dans l' approche, Mademoiselle, Bayela Manuela, les élèves, futures cadres et dirigeants doivent avoir des repères, des modèles de personnalités qui ont marqué ou marquent encore l'histoire de leur pays et de l'Afrique.

Et c'est en cela, qu'elle a demandé à ces apprenants de prendre au sérieux leurs études, avoir le back-ground nécessaire pour être les élites de demain . De façon pédagogique, elle a amené les élèves de ce lycée à interagir admirablement en présence des représentants du sous-préfet de Mandéké et de leurs encadreurs. Pour rappel, Influence est une initiative de Mlle Bayela Manuela, juriste en droit public et passionnée par les gestions des Affaires publiques et les politiques de développement. En adéquation avec ses compétences , cette organisation est la continuité de son engagement au service du développement de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique.