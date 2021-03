Cote d'Ivoire: Décès du premier ministre-le vice-amiral Jean-Dominique Okemba (Congo) rend hommage à Hamed Bakayoko - « il était l'incarnation des valeurs cardinales de paix et d'amour, d'abnégation et de loyauté, de tolérance et de justice...

Le Ministre, Secrétaire Général du Conseil National de la Sécurité de la République du Congo, le vice-amiral Jean-Dominique Okemba a rendu hommage au Premier ministre ivoirien Hamed Bakayoko, le mardi 16 mars 2021 à la primature.

Le Vice-amiral Jean-Dominique Okemba a écrit dans le livre de condoléances ouvert à la primature: « Au nom du peuple congolais, au nom de S.E.M. Denis Sassou N'Guesso, Président de la République du Congo et Madame et en mon nom propre, le rappel à Dieu de notre très dévoué et bien aimé Hamed Bakayoko nous plonge tous dans une immense tristesse, car il était l'incarnation des valeurs cardinales de paix et d'amour, d'abnégation et de loyauté, de tolérance et de justice, de dialogue et de médiation, d'empathie et de générosité. (... ) Pour tous les bienfaits immatériels et matériels qu'il a accordés à l'orphelin et à la veuve, au pauvre et à l'opprimé, aux cadets et aux aînés, aux grands et aux puissants, nous sommes venus lui rendre un vibrant hommage ».

Il a conclu, en implorant la miséricorde divine pour que Dieu le Tout-Puissant l'accueille et qu'Il lui pardonne ses péchés, afin que son âme repose en paix. La forte délégation que conduisait le vice-amiral Jean-Dominique Okemba était accompagnée du ministre des Affaires étrangères, Ally Coulibaly et de son collègue des Eaux et Forêts, Alain-Richard Donwahi.