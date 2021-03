Cote d'Ivoire: Remise des prix du concours Houphouët-Boigny des mathématiques - 52 lauréats primés

Le samedi 13 mars 2021 dernier, la Société mathématique de Côte d'Ivoire (SMCI) a célébré la journée internationale des mathématiques, à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Ce, à travers la remise des prix du concours Houphouët-Boigny des mathématiques et des prix des concours Miss mathématique.

Cette célébration a vu plus d'une cinquantaine de lauréats et lauréates récompensés. Signalons que les lauréats du prix Houphouët-Boigny de mathématiques, sont issus des éditions 2016, 2017 et 2018. Au nombre de 28, ils sont des niveaux sixième à la terminale. Quant au concours « Miss Mathématiques », les lauréates sont issues des éditions 2015, 2016, 2017 et 2018 ; elles sont au nombre de 24 et sont des niveaux troisième et terminale C.

Avant la remise officielle desdits prix, l'ancien directeur de l'Inset, Kouacou Gnrangbé Jean, maire de Yamoussoukro, a rendu hommage au professeur Saliou Touré, alors ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et initiateur de la création de l'Inphb « C'est lui qui a créé l'INP-HB en 1995-1996. Il était avec nous en tant que ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Nous on était là petit directeur des ingénieurs de l'INSET et il nous a dit il faut qu'on mette toutes les écoles ensemble pour créer l'institut polytechnique.il y avait l'ENSA, l'INSET, l'ENESTP et l'école d'agronomie de Bouaké, l'IAB. Je voudrais dire à ceux qui ne le savent pas, c'est Saliou Touré qui nous a demandé de créer l'INP HB… ».

Le directeur général adjoint de l'Inphb, Sangaré Moustapha, a salué cette belle initiative de promouvoir les mathématiques, notamment auprès des jeunes filles.

LES MATHEMATIQUES, UN PATRIMOINE COMMUN DE TOUTE L'HUMANITE

C'est en grand savant que le professeur Saliou, anciennement ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, par un cours magistral, a fait connaître les bienfaits des mathématiques « Les mathématiques constituent un patrimoine commun de toute l'humanité. Ces mathématiques ont, dès l'origine des temps, jouer un déterminant dans l'organisation de la société », a-t-il fait noter avant d'ajouter «

En ce début du troisième millénaire, les mathématiques continuent à dominer toutes les branches de la science moderne de la technologie et de nombreux secteurs de la vie économique, sociale et culturelle. les pays d'Afrique doivent procéder à la formation des mathématiciens compétents, capables d'une part de transmettre avec rigueur et efficacité les outils indispensables aux utilisateurs et d'autre part de modéliser et de résoudre les problèmes économiques et industriels qui sont de plus en plus complexes…»

Revenant à la Côte d'Ivoire, professeur Saliou Touré de mentionner les grandes initiatives de la SMCI, créée en 1977, pour la promotion des mathématiques. Avant de clore par ceci « A tous les lauréats, je dis par votre courage et esprit d'initiative et votre acharnement au travail, vous devez, pour les filles, prouver qu'en Côte d'Ivoire, la science n'a pas de sexe. »

Notons qu'au cours de cette cérémonie, le ministre Saliou Touré a fait un rappel historique du grand prix Félix Houphouët-Boigny des mathématiques dont l'objectif était de rendre hommage à ce grand homme pour ses actions de développement en faveur de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique.