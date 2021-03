Madagascar: Tourisme - Les frontières resteront encore fermées

Le ministre Joël Randriamandranto a été ferme. « Nous ne nous aventurerons pas à rouvrir les frontières alors que les grands pays ferment les leurs » a déclaré le ministre des Transports, du tourisme et de la météorologie, Vendredi au « Tsenaben'ny fizahan-tany » à Antaninarenina. Nosy Be continuera, en revanche, à accueillir des touristes. Il explique que la résurgence des cas de Covid19 à Nosy Be ne s'explique pas par l'arrivée des touristes. 5500 passagers ont débarqué à Nosy be depuis l'ouverture partielle du ciel malgache, dont 1700 touristes.

Et en 2020, vingt-trois personnes auraient été détectées porteurs du virus. « Ces derniers jours, trois personnes sont considérées comme des cas importés. Ce qui veut dire que ce ne sont pas les touristes qui font grimper le nombre de malades de covid-19 à Nosy Be, mais plutôt le relâchement des gestes barrières par les habitants » poursuit-il. Le préfet de Nosy Be, Lucien Mananjara, répond que le nombre de cas connaît une baisse depuis ces derniers jours, sans pour autant avancer de chiffres précis. « Nous avons renforcé les diverses mesures de respect des gestes barrières, allant de la suspension d'événements publics au nombre de personnes pouvant accéder aux églises. Les bancs à l'aéroport et les lieux publics respectent la distanciation sociale avec même des marquages au sol, explique-t-il. Le préfet précise que l'administration de Nosy Be a toujours veillé au grain pour que les touristes ne regagnent pas la grande terre.

Deux poids...

« Nosy Be récolte les fruits des événements publics organisés l'année dernière avec les spectacles de la chanteuse Sudafricaine entres autres » ironise un activiste sur les réseaux sociaux. Sur les 5500 passagers ayant débarqué à Nosy Be, 3800 ont rejoint la grande terre car 1700 sont déclarés comme étant des touristes.

Quid de leur contrôle sanitaire ? Pour de nombreux opérateurs touristiques, il n'y a pas de différence entre le fait d'ouvrir les frontières à Nosy be pour laisser passer la majorité « rentrer» au pays, et celui d'ouvrir toutes les frontières pour faire passer les touristes. Pour l'instant, seuls les diplomates, les expatriés travaillant à Madagascar, les opérateurs, et les bénéficiaires du rapatriement peuvent rentrer.

« L'État limite l'ouverture du ciel à Nosy Be, pénalisant nos activités à Ranomafana et dans la Haute Matsiatra en général, alors que des passagers non touristes arrivent quand même à accéder au pays. Ces passagers non touristes ne véhiculent-ils pas la Covid-19 si la raison évoquée pour ne pas ouvrir les frontières est la contamination à la maladie» décrie un opérateur de ce coin. Pour l'heure, le tourisme national est en grande promotion. La compagnie aérienne Tsaradia a même offert 60% de remise sur les tarifs des vols intérieurs.