Madagascar: Développement - Haro sur les « faux » travailleurs sociaux

Les responsables auprès de l'IFPTSD et l'ISTS ont montré leur solidarité durant cette journée mondiale.

Le métier de travailleur social commence à intéresser les nouveaux bacheliers. Cependant, ce titre est utilisé à tort et à travers par des imposteurs pour se faire de l'argent. C'est dans cette optique que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (Unicef) , le ministère de la Population, de la protection sociale et de la protection de la femme (MPPSPF) ainsi que les Instituts supérieurs œuvrant dans ce domaine ont prévu de mettre en place le groupement des travailleurs sociaux et développement.

L'objectif étant d'assainir le milieu vu que certaines personnes, qui n'ont même pas fait des études dans le domaine et qui ne disposent d'aucune éthique et de principes, exercent ce métier. « Les travailleurs sociaux doivent être méthodiques, être à l'écoute de son interlocuteur et savent faire de la plaidoirie. Ce ne sont que des exemples des qualités requises pour ce métier » , selon le directeur de l'Institut de la formation professionnalisante en travail social et développement (IFPTSD), Yvon Rakotoarison dans le cadre de la célébration de la journée mondiale du travail social à Ambohimanga Rova.

Dans la même foulée, plusieurs activités ont marqué cette célébration dont le thème portait sur « je suis parce que nous sommes » . C'était également une opportunité pour les Instituts supérieurs de montrer leur solidarité. L'évènement à Ambohimanga Rova a été marqué par des activités de reboisement, le renouvellement de la peinture de l'EPP d'Ambohimandroso et du marché. Les étudiants ainsi que les enseignants auprès de l'ISTS (Institut supérieur de travail social) affilié à l'Université catholique de Madagascar (UCM) et de l'IFPTSD se sont donné la main pour réaliser ces tâches.