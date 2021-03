Madagascar: Sport automobile - Redynamisation du Mercedes-Benz Club Mada

Le Mercedes-Benz Club Madagascar commence à reprendre son souffle. Le club regroupant les passionnés de la marque a organisé une œuvre caritative pour le lancement de la saison 2021.

Les membres du Mercedes-Benz Club Madagascar regroupant les amateurs de la marque ont entamé la saison 2021 de la plus belle des manières. Grâce à son partenariat avec la société Nivo SA, le club a pu offrir du matériel d'hygiène et des consommables de désinfection à savoir des savons liquides multifonctions, des caches-bouches, des eaux de javel pour le CSB II Sabotsy Namehana. Ceux-ci ont été remis par des représentants du membre au médecin-chef, docteur René Razafimanantsoa, samedi dernier. « Cette action était le fruit de notre solidarité au sein du club face à la Covid-19. Notre calendrier pour la saison 2021 a été établi et chaque événement sera toujours précédé par des actions sociales », a fait savoir le président Stephan Tojomanantsoa Rasoamanana.

Ce n'est donc que le début de ces activités. D'ailleurs, le club est maintenant entre de bonnes mains car présidé par son nouveau président très ambitieux qui veut apporter des innovations au cours de son mandat de trois ans en prenant comme il le faut ses responsabilités. Parmi ses grands chantiers, le recensement des membres, la finalisation des formalités administratives du club et la mise en place d'une bonne structuration.

Le Mercedes-Benz Club Madagascar a été créé en 2015. Le club compte actuellement près de 400 adhérents, mais il y a plus de 10 000 personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux. Les membres possèdent des véhicules prestigieux ou populaires, anciens ou modernes, mais certains sont de simples adeptes de la marque. « L'essentiel c'est que nous puissions partager la même passion. Le groupe était un peu inactif auparavant mais notre objectif c'est de le redynamiser. Ce sera dorénavant un domaine où on peut partager des expériences, apprendre le civisme pour devenir une personne responsable au volant qu'en dehors. Aussi, le principal avantage c'est de pouvoir bénéficier des remises sur les pièces ou articles dans des boutiques collaboratrices», a ajouté Stephan Tojomanantsoa Rasoamanana. Trois meetings sont programmés pour cette année, en outre des activités caritatives. Le plus proche sera le 28 mars à l'Espace Imaho Soavinimerina, une occasion pour accueillir les nouveaux membres passionnés de cette marque à l'étoile.