Madagascar: Aro - Mise en place d'un pôle « Grands Comptes »

La compagnie d'assurance Aro a acquis sa place de leader du marché et la confiance de ses partenaires locaux et internationaux. L'agence de notation Global Credit Rating lui a attribué cette année la note de AA, gage de la solidité de ses finances. Aro est également la seule compagnie d'assurances à Madagascar à détenir la certification ISO 9001.

Innovation. Aro affiche sa détermination à être un assureur résolument tourné vers les clients. La mise en place d'un pôle « Grands Comptes » inauguré avant-hier constitue la preuve de cette volonté de Aro : satisfaire aux besoins de toutes les catégories de clients.

Experts multi-branches

Le pôle « Grands Comptes » se distingue notamment par l'existence d'un suivi et de conseils personnalisés ainsi qu'un traitement prioritaire des clients de la catégorie grands comptes. Le pôle est managé par des experts multi-branches qui conseillent les clients et anticipent leurs besoins aussi bien en assurances que pour leur propre développement. L'équipe du pôle « Grands Comptes » utilise, pour cela une démarche novatrice de risk management. « Le contexte de la concurrence incite aujourd'hui les entreprises à innover et plus que jamais à recentrer leurs stratégies sur leur client. Aro met à la disposition de sa clientèle Grands Comptes une équipe dédiée et un service sur-mesure», a expliqué Rianando Jean Christian Rakotoarimanga, directeur du pôle Grands Comptes. A travers ce concept innovant, Aro continue les chantiers entamés depuis 2020 pour mettre à la disposition de sa clientèle une offre de qualité et de proximité. Mais l'innovation ne restera pas là puisque d'autres projets sont en cours. Notamment, la digitalisation et la création de produits d'assurances inédits à Madagascar, telle l'assurance indicielle agricole.

Assureur de référence

Cette nouvelle démarche conforte la position de Aro en tant qu'assureur de référence, engagé et à la pointe des innovations dans le secteur aussi bien en termes de qualité de service que de pluralité de produits. « La compagnie Aro jouit d'une image solide et historique dans le domaine des assurances à Madagascar. Nous en sommes la référence depuis 45 ans. La formule de notre succès est simple : nos clients sont au cœur de nos démarches et de toutes nos réflexions. En inaugurant ce pôle Grands Comptes, nous perpétuons cette démarche qui est de proposer à nos clients un accompagnement complet allant de notre expertise en assurances aux conseils sur toutes les problématiques risques», a déclaré Lantonirina Andrianary, directrice générale de la compagnie Aro dans son discours inaugural. Une inauguration qui a vu la présence des partenaires de la compagnie ainsi que de son président du Conseil d'Administration, Rindra Hasimbelo Rabarininarison.