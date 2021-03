Madagascar: Diplomatie - Mireille Rakotomalala décorée de « l'Ordre du Soleil Levant, Etoile d'Or et d'Argent »

Figure emblématique de la relation nippo-malgache, Mireille Mialy Rakotomalala, ancienne Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Madagascar au Japon et ancienne Ministre de la Culture et du Patrimoine a été décorée de « l'Ordre du Soleil Levant, Etoile d'Or et d'Argent ».

La remise de la décoration s'est déroulée, hier, à la résidence de l'ambassadeur du Japon, Yoshihiro Higuchi, à Ivandry. « Elle a consacré tous ses efforts pour le développement des relations bilatérales lorsqu'elle était ambassadrice. Elle a établi un réseau de contacts avec différentes personnalités japonaises. Elle a apporté sa précieuse collaboration à travers la 7ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD7) qui s'est tenue en 2019 à Yokohama, lors de laquelle conférence elle a accueilli Andry Rajoelina, président de la République et la Première Dame, en première visite au Japon » , a souligné, l'ambassadeur dans son discours.

Lorsqu'elle était Ministre de la Culture et du Patrimoine de 2010 à 2011, elle a formulé une demande d'aide financière au Japon. Une aide qui a permis de mener à la concrétisation du projet par l'utilisation du fonds de contrevaleur, intitulé « Projet de création d'un atelier de restauration d'œuvres d'art et d'un atelier d'ébénisterie pour les collections du Palais de la Reine » en 2015. Depuis 1986, elle est membre exécutif de l'Association des Anciens et Amis du Japon à Madagascar (AAAJM) où elle a été présidente pendant trois mandats consécutifs depuis et actuellement elle en est la présidente d'honneur.