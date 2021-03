Madagascar: Football-Orange Pro League - Rien n'est encore joué !

L 'étau se resserre dans la conférence Nord de Pro League car même Tia Kitra bien que de trouvant à la dernière place, est capable de brouiller les cartes.

Certes, Five et Costa sont à six points de JET, Elgeco et Costa mais avec 14 points au compteur, les deux de tête ne sont pas encore à l'abri. Dans la conférence Sud, l'Adema est presque hors de portée sauf si l'Ajesaia gagne ses deux matches contre la CNaPS Sport- Disciples FC. Une issue très difficile puisque le CSDFC a pris du galon depuis qu'il est pris en main par l'ancien capitaine des Scorpions Mamisoa Razafindrakoto. On en saura un peu plus dès samedi à partir de 14 heures 30 au Stadium Elgeco Plus. En attendant, voici le classement dans chaque groupe.

Conférence Nord

1er) Five FC... 14 points (+9)

2) COSFA... 14 points (+6)

3) JET Kintana... 8 points (0)

4) Elgeco Plus... 8 points (-2)

5) Fosa Juniors... 8 points (-2)

6) Tia Kitra... 5 points (-11)

Conférence Sud

1er) AS Adema... 22 points (+11)

2) Ajesaia... 17 points (+15)

3) Zanakala... 13 points (+1)

4) FCA Ilakaka. .12 points (-2)

5) CFDFC... 10 points (+2)

6) Uscafoot... 10 points (-2)

7) 3FB Toliara... 0 point (-25)