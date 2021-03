Madagascar: Pole Stage Madagascar - Intermédiation entre l'offre et la demande

Le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat et le ministère du Travail, de la Fonction Publique et des Lois Sociales ainsi que le Syndicat des Industries de Madagascar, ont signé, hier, une convention de partenariat en vue de mettre en place le Pôle Stage Madagascar.

L'objectif consiste à faciliter l'intermédiation entre l'offre et la demande de stage au profit des jeunes voulant avoir plus d'expériences professionnelles. Ainsi, ces derniers pourront trouver des stages suivant leurs études dans des sociétés adéquates. En revanche, celles-ci pourront également identifier le personnel ayant les compétences adaptées à leurs besoins.

Des commissions réunissant ces trois entités signataires de la convention ainsi que les grandes écoles et universités, seront également créées pour formuler et organiser les modules de formation pré-stage tout en concevant les procédures d'attributions de stage, et ce, pour une durée de trois ans.

Notons que les jeunes et les femmes sont les cibles prioritaires pour bénéficier de la facilitation d'accès au travail. L'Etat les soutient également dans leurs projets d'entrepreneuriat afin que chacun puisse contribuer au développement économique du pays.