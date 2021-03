Madagascar: Prise de conscience du danger par la population

C'est une population prenant conscience du danger actuel qui vaque à ses occupations quotidiennes.

On sent l'inquiétude dans le regard de tous ceux qui se déplacent dans la rue. A présent, le port du masque et le respect de la distanciation sociale ne sont plus pris à la légère, mais cette prise de conscience ne portera ses fruits que dans quelque temps car ce sont pour le moment les cas contacts qui ont ces derniers temps entraîné cette montée des chiffres de la contamination et des décès. A présent, les autorités ont réagi et on attend là de voir l'évolution de la situation, mais en attendant, il serait judicieux de connaître le contenu des mesures prises pour permettre à la population de se sentir elle aussi responsable.

La communication des chiffres du nombre de contamination qui est maintenant quotidienne a permis à tous de prendre conscience que la menace est réelle. Les recommandations faites ne sont plus prises à la légère car les respecter permet d'échapper au péril qui guette. Dans certains quartiers, les habitants ont pu se rendre compte que le virus n'est pas une vue de l'esprit et que des voisins ou des parents commencent à en sentir les effets. Les médecins ont tôt fait de les envoyer dans les centres de santé ou à l'hôpital.

Ils sont tout de suite pris en main et les traitements qu'on leur administre sont efficaces, mais les malades les plus fragiles voient leur état de santé se dégrader et ne peuvent pas surmonter cette douloureuse épreuve. Les statistiques parlent d'elles-mêmes.

Le pays est confronté à une pandémie qui n'épargnera pas ceux qui ne prennent pas de précaution. Les remèdes à base de décoction sont privilégiés par la population. Le Covid organics redevient le « tambavy » nécessaire pour lutter contre la Covid-19. Les Malgaches ont pris conscience du danger, mais ils veulent être accompagnés dans leurs efforts. Ils veulent être soutenus par ceux qui les dirigent.