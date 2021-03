Algérie: L'attachement du Président au développement de la Sûreté nationale souligné par Beldjoud

Alger — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoires, Kamel Beldjoud a mis en avant, mardi à Alger, l'attachement du président de la République au développement de l'institution de la Sûreté nationale à travers "une formation de haut niveau pour promouvoir les compétences des agents et cadres de la police au service du pays et du citoyen".

S'exprimant à l'occasion de la cérémonie d'installation de M. Farid Zineddine Bencheikh au poste de Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), en présence des cadres du ministère et de la DGSN, M. Beldjoud a indiqué que le Président Tebboune attache un grand intérêt au développement de l'institution de la Sûreté nationale et à son adaptation à la conjoncture nationale et internationale, et encourage tout programme de formation visant la promotion de sa performance au rang mondial".

Le ministre de l'Intérieur a déclaré, par ailleurs, que l'installation de M. Bencheikh au poste de nouveau Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN) "intervient au moment où l'Algérie enregistre un décollage développemental et social vers l'édification de l'Algérie nouvelle sous l'égide du président de la République en s'appuyant sur de précieux acquis nationaux".

L'institution de la Sûreté nationale, aux côtés de l'Armée nationale populaire (ANP) "prouve à chaque fois, son opérationnalité sur le terrain et son niveau élevé en matière de maintien de l'ordre public à la faveur du professionnalisme de sa formation et performance au plan national et international, ajoutant que l'expérience de lutte anti Covid-19 "démontre la spécialisation de la police en matière de sensibilisation, de prévention et de lutte".

Par la même occasion, le ministre de l'Intérieur a indiqué que l'installation de M. Bencheikh à la tête de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) en remplacement de M. Khelifa Ounissi intervient en "consécration de l'alternance aux postes de responsabilité", remerciant, dans ce sens, M. Ounissi "pour les efforts déployés lors de son mandat à la tête de cette institution sécuritaire".

De son côté, M. Bencheikh a déclaré que son installation à la tête d'"une institution séculaire par ses traditions et sacrifices de ses membres, comme l'institution de la Sûreté nationale est un honneur", appelant les éléments de ce corps à consentir "davantage d'efforts au service de la Patrie et du citoyen".

Pour rappel, le nouveau DGSN, né en 1964 à Bordj Bou Arreridj, avait adhéré aux rangs de la Sûreté nationale en 1993 avant d'assumer plusieurs postes de responsabilité au sein de ce corps sécuritaire, le plus récent étant inspecteur régional de la police région centre à Blida.