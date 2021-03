Congo-Kinshasa: Paix et sécurité - La gestion des conflits dans les provinces de l'est au centre d'un atelier

L'objectif de l'atelier organisé par Cafco et Ucofem, grâce à l'appui d'Internews, vise à impliquer les différents acteurs politiques et de la société civile, à savoir les représentants des groupes d'alerte précoce, les organisations de la société civile, la communauté les autorités nationales, ainsi que les partenaires techniques et financiers dans la gestion et prévention des conflits.

L'atelier qui porte sur l'implication des parties prenantes dans la recherche, la prévention et la gestion des conflits dans le Tanganyika, Ituri, Nord et Sud-Kivu, a été ouvert par la représentante de la ministre d'Etat en charge du Genre, Famille et Enfant, Florence Boloko. Celle-ci a, dans son discours d'ouverture, déclaré que cette rencontre offre aux participants l'occasion "de mettre sur pied un cadre d'échanges pour la prévention et la gestion des conflits".

Convaincue que cette initiative fera du chemin, Florence Boloko a estimé qu'à travers ce cadre de réflexion que les participants puissent mutualiser les idées et initier des actions concertées en vue de la prévention et la résolution pacifique des conflits et contribuer à la promotion de la paix en RDC. Elle a, par ailleurs, fait savoir que le ministère du Genre, Famille et Enfant ne ménagera aucun effort pour la mise en œuvre des instruments juridiques internationaux, en l'occurrence la Résolution 1325 du CSNU, qui réaffirme l'importance de l'égalité de participation et de la pleine implication des femmes dans tous les efforts visant à maintenir et à promouvoir la paix et la sécurité.

Cadre d'échanges sur les questions sécuritaires

A en croire la coordinatrice du Cafco, Rose Mutombo, pour les participants venus des provinces et de Kinshasa, cet atelier leur permettra d'échanger des informations sur les problèmes saillants liés à l'insécurité et conflits communautaires dans leurs milieux.

Aussi a-t-elle poursuivi, il permettra également aux participants de proposer des résolutions, qui aboutiront à la gestion de ces conflits, afin de contribuer à booster le potentiel des différents acteurs pour l'amélioration qualitative de la réponse face aux conflits qui sévissent en RDC.

Pour sa part, tout en soulignant que cet atelier de plaidoyer offre un cadre de partage des points de vue pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans les provinces cibles, le directeur-pays d'Internews, Karim Bernad Dende, a indiqué qu'Internews investit dans la participation des femmes et jeunes pour la résolution des conflits avec Cafco et Ucofem depuis 2017. Ce projet, a-t-il renchéri, vise à augmenter le nombre des femmes dans la gestion des conflits locaux dans les provinces cibles.

L'organisation de cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet " Appui aux réseaux des femmes pour diriger la prévention des conflits en RDC ". Élaboré avec le soutien financier de Dfid, en partenariat avec internews, en collaboration avec Cafco et Ucofem, ce projet vise à amener la paix dans l'est du pays.