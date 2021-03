Ile Maurice: Midlands - N'appréciant pas un contrôle routier, un individu menace de faire transférer des policiers

Ils sont les gardiens du confinement et sensés contrôler et limiter les déplacements des membres du public. Mais le travail des policiers s'annonce ardu surtout avec des citoyens qui ne les respectent pas et font fi des règlements et consigne.

Un individu n'appréciant pas d'avoir été soumis à un contrôle lors d'un barrage routier hier, mardi 16 mars à Forest-Side a insulté des membres de la Special Mobile Force (SMF) et a menacé de les faire transférer insinuant qu'il était proche d'un parlementaire.

Des éléments de la SMF qui effectuaient des contrôles à la Rue Coriolis à Forest-Side avait intercepté le conducteur qui s'est présenté comme un fermier en brandissant sa «farmer's card». «Misié mo nourri vass mwa ek mo p ale pran mo ban travayer ki ress Vacoas», a-t-il lancé aux policiers. Les policiers ont demandé à l'automobile de produire son permis. Il a montré son permis et a alors injurié les policiers qui n'ont pas pu continuer à vérifier ses documents. Le fermier a arraché son permis avec les officiers et a quitté les lieux et s'est dirigé en direction de La Vigie. Une déposition a été consignée au poste de police de Midlands.

Pour rappel depuis le jeudi soir 11 mars minuit les circonscriptions de La Caverne-Phoenix (n°15), de Vacoas-Floréal (n°16) et de Curepipe-Midlands (n°17) sont bouclées et décrétées zones rouges et les mouvements dans ces régions sont strictement contrôlés.