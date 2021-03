Egypte: Suivi des plans du développement aux côtes de la Mer Rouge et au Sinaï du Sud

Le ministre du Logement et des communautés urbaines, Assem El-Gazzar, le ministre du Tourisme et des Antiquités, Khaled El-Anany et le conseiller du président au plan urbain, Amir Ahmed ont tenu une réunion mercredi pour suivre les plans du développement aux côtes de la Mer Rouge et au Sinaï du Sud.

Dans un communiqué publié par le ministère du Logement, M. El-Gazzar a indiqué que l'entrevue était axée sur la relance du développement aux côtes de la Mer Rouge pour attirer les investissements locaux et mondiaux surtout en matière de developpement touristique, créer des emplois directs et indirects, examiner les projets proposés afin de mettre en vigueur les principes du développement durable et maximiser le profit tiré des actifs de l'Etat.