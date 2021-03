Egypte: Les factions palestiniennes au Caire signent une charte d´honneur le "processus électoral"

Les factions palestiniennes au Caire signent une charte d´honneur le "processus électoral"

Les travaux du premier jour du Dialogue national palestinien au Caire se sont terminés par la signature par les factions palestiniennes d'un code d'honneur, dans lequel elles ont affirmé leur volonté de conduire le processus électoral à toutes ses étapes avec transparence et intégrité, d'une manière qui sert et renforce l'unité nationale et l'intérêt public.

On s'attend à ce que la conférence reprenne demain, mercredi, pour discuter des questions liées à la voie démocratique palestinienne. Mardi, à l'invitation égyptienne et sous les auspices du Président Abdel Fattah Al-Sissi, le deuxième round de sessions du dialogue national palestinien a commencé, avec la participation des dirigeants de 15 factions et forces nationales, et en présence de la présidence du Conseil national et du Comité central des élections, dans le cadre des efforts égyptiens pour mettre fin à la division entre les factions palestinienne et faciliter leur réunification.