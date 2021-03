Egypte: Importance d'ancrer la culture de sûreté auprès des fonctionnaires du secteur pétrolier

Importance d'ancrer la culture de sûreté auprès des fonctionnaires du secteur pétrolier

Le ministre du Pétrole et des richesses minières, Tarek El-Molla a jugé important l'enracinement de la culture de sûreté auprès des fonctionnaires du secteur pétrolier via la sensibilisation, la formation et le suivi.

Lors des travaux de l'assemblée générale de la société Petrosafe des services pétroliers pour la sûreté et l'environnement afin d'adopter le bilan de 2020, M. El-Molla a affirmé l'adoption du développement des systèmes et des pratiques de sûreté et de protection de l'environnement dans les programmes de modernisation du secteur pétrolier, étant un pilier fondamental dans ce processus.

Petrosafe, a précisé M. El-Molla, a joué un rôle important dans le développement de la performance de sûreté, de santé et de protection de l'environnement.