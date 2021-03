Egypte: Le Président Al-Sissi reçoit un appel téléphonique du Président de Sri Lanka

Le Président Al-Sissi reçoit un appel téléphonique du Président de Sri Lanka

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a reçu aujourd'hui un appel téléphonique du Président de la République de Sri Lanka M. Gotabaya Rajapaksa.Le porte-parole de la Présidence de la République a déclaré que l'appel a porté sur les moyens soutenant les relations de coopération bilatérale entre les deux pays.

De sa part, M. le Président sri-lankais a exprimé la fierté de son pays pour les relations bilatérales distinguées, soulignant le souci de Sri Lanka de les renforcer dans tous les domaines, ainsi que dans diverses instances internationales, en particulier à la lumière du rôle pivot joué par l'Égypte aux niveaux régional et international.

Surtout à la lutte contre le terrorisme, et le maintien de la paix, la sécurité et de la stabilité au Moyen-orient.De son côté, M. le Président Al-Sissi a affirmé la satisfaction de l'Égypte à intensifier la coopération avec Sri Lanka, louant les relations historiques entre les deux pays.

Outre, l'intérêt de l'Égypte à renforcer les liens de coopération bilatérale entre les deux pays, notamment au niveau économique et des investissements conjoints, à la lumière des efforts développementaux et économiques déployés par l'Égypte, en plus des grands projets nationaux en cours.

L'appel a également porté sur les efforts d'échange d'expériences entre les deux parties dans divers domaines, y compris la lutte contre Covid-19 et la lutte contre le terrorisme, étant les défis les plus importants auxquels les deux pays sont confrontés.

À cet égard, on a loué les efforts égyptiens pour la lutte contre le terrorisme aux niveaux interne et régional, et les idéologies extrémistes. Le rôle noble et pionnier d'Al-Azhar, a été signalé aussi, en tant que phare du monde islamique et représentant des préceptes correctes de l'Islam.