Afrique: LDC CAF - Teungueth FC - Eliminé, Youssouph Dabo pense déjà à la saison prochaine

Sorti au premier tour de la Ligue des Champions à deux journées de la fin des phases de groupes, le Teungueth FC a appris. C'est ce qu'a retenu l'entraineur Youssouph Dabo.

C'est un exploit. Le Teungueth FC a sorti le Raja Casablanca pour se hisser en phase de groupe de la Ligue des Champions CAF pour la première fois de son histoire. Le tirage n'étant pas clément, le club sénégalais a partagé la poule D avec l'Espérance de Tunis, le Zamalek et le MC Alger. Ayant enregistré un seul point en 4 matchs, les Rufisquois n'ont plus rien à jouer et sont donc éliminés. Mais, le patron de l'encadrement technique Youssouph Dabo se projette et espère un meilleur visage de son équipe si l'occasion se présente à nouveau lors de la prochaine édition.

« Ce sont des jeunes qui découvrent cette compétition dans une poule où on savait que ça allait être très difficile, mais il fallait qu'on reste compétiteur, y croire jusqu'au bout. On a joué, on a défendu nos chances. Malheureusement ça s'arrête ici pour nous. Cela va aider aussi le club à grandir et je pense que si on a le mérite, l'année prochaine, de revenir dans cette compétition, on sera meilleur », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Battu (1-0) hier par le MC Alger, le Teungueth FC a un bilan d'un match nul et trois défaites dans le Groupe D. L'apprentissage a été dur pour les novices sénégalais.