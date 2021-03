Angola: La Croix-Rouge a besoin de 50 millions de dollars pour ses actions à Moxico

Luena — Le comité Moxico de la Croix-Rouge d'Angola (CVA, sigle en portugais) a besoin de 50 millions de dollars américains pour mettre en œuvre des projets sociaux et des activités philanthropiques.

La CVA entend mettre en œuvre des projets liés à la lutte contre la délinquance, la drogue, le soutien aux enfants des rues, la sensibilisation sur les dangers des mines, entre autres.

S'adressant à l'ANGOP, le secrétaire provincial du CVA, Alberto Issuamo Cauina, a affirmé qu'en plus des difficultés financières qui rendent impossible la réalisation des projets, l'institution doit payer des arriérés de salaire d'un an et trois mois aux 400 employés, permanents et occasionnels.

Malgré le manque de fonds, il a déclaré que les employés continuaient de travailler pour sensibiliser le public aux mesures de protection contre Covid-19.

Concernant les actions menées de 2019 à 2020, Alberto Cauina a informé que la CVA a fourni une assistance alimentaire à deux mille familles, a fait don de plus de 80 poches de sang dans les hôpitaux généraux et municipaux, ainsi qu'à la maternité provinciale de Moxico.

