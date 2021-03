Afrique: CAF-C1 - La lecture d'Ibenge sur la défaite de V.Club face à Al Ahly

Après la nette défaite de V.Club à domicile face à Al Ahly, les chances de qualifications pour les quarts de finale de la Ligue des champions se sont amoindries sensiblement. Entraineur des Dauphins Noirs, Florent Ibenge fait la lecture de la prestation de son club et pense jouer le coup jusqu'au bout.

Les Dauphins Noirs de Kinshasa ont été à la merci des Diables Rouges du Nil, le 16 mars, au stade des Martyrs en match de la quatrième journée de la phase des groupes de la Ligue des champions d'Afrique. Al Ahly a infligé un cinglant trois buts à zéro à une équipe de V.Club impuissante de réagir malgré une belle possession de balle évaluée à 64% contre 36% pour son adversaire, selon les stats. Il ne pouvait en être autrement, car V.Club n'a jamais cadré tout au long du match sur ses quatorze tirs. Cependant, ils se sont créé des occasions de but, en touchant une fois le poteau, et l'autre fois la barre transversale du gardien de but El Shenawy d'Al Ahly. Les Diables rouges ont pour leur part été réalistes avec un total de huit tirs dont cinq cadrés et trois buts.

A la fin de la partie, l'entraîneur des Dauphins noirs, Florent Ibenge a fait sa lecture sur la prestation improductive de son équipe. « Nous avons vécu deux mi-temps différentes. En première période, nous avons été un peu timorés, nous avons également un peu trop respecté Al Ahly en commettant deux bourdes. Nous ne voulons pas prendre d'excuse, en première mi-temps, nous avons été débordés parce que l'équipe adverse avait changé son système de jeu (4-4-2). Le temps de le comprendre, on avait déjà̀ pris des buts. Nous n'avons pas su qu'il allait venir avec ce système », a expliqué Florent Ibenge.

Et d'ajouter : « A la différence du match aller, Al Ahly a été́ très efficace. Donc, en marquant deux buts en première période, il nous a un peu tués. Après, nous avons rectifié en seconde période où l'on a été́ bien meilleur. Et après, nous encaissons encore cette fois-ci sur contre attaque au moment où on poussait. C'est vrai, nous avons eu des possibilités de le faire douter avec un poteau et une barre ». Et de conclure : « Il faut se battre jusqu'à la fin ». En effet, V.Club devra batailler jusqu'à la fin pour espérer une qualification désormais hypothétique en quart de finale de la C1 africaine. Les deux dernières rencontres s'avèrent plus que décisives pour l'équipe dirigée pour la première fois par une femme, Bestine Kazadi. V.Club joue le 1er avril à Dar Es Salam contre Simba de Tanzanie et une semaine plus tard à Kinshasa contre El Merreikh de Soudan. En cas de victoire, V.Club pourrait espérer une qualification, mais avec un faux pas d'Al Ahly.