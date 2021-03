Congo-Kinshasa: CAF-C1 - Mazembe s'incline devant Mamelodi Sundowns à Pretoria

Battu à Pretoria en quatrième journée de la phase des groupes de la C1 africaine, le TP Mazembe est dans une position inconfortable, occupant la dernière position avec deux points, et obligé de remporter ses dernières rencontres pour espérer la qualification en quarts de finale de la prestigieuse compétition africaine interclubs.

La victoire a choisi le camp de Mamelodi Sundowns, le 16 mars, au Loftus Versfeld Stadium de Pretoria, aux dépens du Tout-Puissant Mazembe, en match de la 4e journée de la phase des groupes de la Ligue des champions. Un but à zéro, c'était le score de cette rencontre dominée par le club local, but marqué par Lebohang Maboe à la 28e minute. Pour ce match, l'entraîneur Pamphile Miyaho a choisi de titulariser Trésor Mputu Mabi et le maestro zambien Rainford Kalaba, deux vieux briscards et talentueux, pour apporter leur expérience en compétitions africaines interclubs. Mais ils n'ont pas été assez percutants. Mputu a été remplacé à la 63e minute par Etienne Mayombo, et Rainford Kalaba n'est pas revenue en deuxième période, laissant sa place à la 46e à Grondy Sudi Bibombe.

Ibrahim Mounkoro a été aligné dans les buts, et en défense Joseph Benson Ochaya, Tandi Mwape, Kabaso Chongo et Djos Issama Mpeko. Au milieu, il y a donc eu Rainford Kalaba, Arsène Zola, Christian Koffi Kouamé et Philippe Kinzumbi. Trésor Mputu Joël Beya ont été les deux attaquants des Corbeaux. Le coach Rhulani Mokwena de Mamelodi Sundowns a placé Denis Onyango dans les perches. Et dans le champ, on a retrouvé Morena T., R De Reuck, M. Lebusa et L. Lakay. Au milieu, Mamelodi a débuté avec Lebohang Maboe le buteur, Coetzee R. et S Mkhulise, et en attaque, Gaston Sirino, P Shalulile et T. Zwane.

C'est en toute logique que Mamelodi Sundowns a remporté cette partie face à une équipe de Mazembe presque apathique. Le club de Pretoria a été dominateur dans le jeu, avec une possession de balle de 70 % selon les statistiques. Et Mazembe est dernier du groupe avec 2 points, mais garde encore les chances de qualification en cas de victoires dans les deux rencontres restant du groupe. L'on rappelle lors de la précédente confrontation à Lubumbashi à la 4e journée, les Corbeaux perdaient déjà face aux "Brésiliens" d'Afrique du Sud par un but à deux. Dans l'autre du groupe, Al Hilal du Soudan a été tenu en échec, à Khartoum, par CR Belouizdad d'Algérie par zéro but partout. Au classement, Mamelodi Sundowns est le premier qualifié du groupe, avec un total de 12 points glanés. Al Hilal et CR Belouizdad compte chacun 3 points.