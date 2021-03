Congo-Kinshasa: Kinshasa - Les bourgmestres et leurs adjoints en formation comme auxiliaires du juge

La session de formation décidée par le gouverneur Gentiny Ngobila vise à doter ces autorités politiques et administratives municipales établies, avec toutes les compétences leur dévolues, des capacités pour assurer la tranquillité publique et le maintien de l'ordre aux endroits publics de leurs juridictions respectives, en tant qu'officiers de police judiciaire à compétence générale, en vue de faire face au banditisme urbain incarné par le phénomène « Kuluna ».

Les bourgmestres et bourgmestres adjoints des communes de la ville-province de Kinshasa suivent une formation comme officiers de police judiciaire (OPJ) à compétence générale. Cette session de formation a été ouverte, le 17 mars, dans la salle Léon Kengo wa Dondo de l'Institut national de formation judiciaire (Inaforj), dans la commune de la Gombe, par le vice-Premier ministre, ministre chargé de la Justice et Garde des sceaux

Ce séminaire de formation de près d'une semaine a été décidé par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila, par souci de voir les bourgmestres faire face à certains problèmes au sein de leurs juridictions respectives.

Des véritables auxiliaires du juge

Dans son mot, Gentiny Ngobila Mbaka a d'abord peint un tableau sombre de la situation sécuritaire des communes. Le gouverneur a déploré que ces entités sont devenues des endroits invivables à la suite du banditisme créé par de jeunes délinquants communément appelés « Kuluna », qui font parfois la loi sous la barbe des agents de l'ordre ainsi que des autorités municipales.

Pour le maire de la capitale congolaise, il était plus que temps pour que les bourgmestres et leurs adjoints bénéficient de cette formation en vue de leur permettre de jouer le rôle d'auxiliaires du juge. « En sa qualité d'autorité administrative établie, avec toutes les compétences lui dévolues, le bourgmestre doit assurer la tranquillité publique et le maintien de l'ordre aux endroits publics de sa juridiction. Malheureusement, celui-ci se trouve dans l'incapacité d'agir comme il se doit car ne maîtrisant pas les textes régissant l'exercice de sa fonction d'officier de police judiciaire », a expliqué le gouverneur Ngobila.

Et d'affirmer qu'il croit dur comme fer qu'après cette formation, les séminaristes auront pleinement le pouvoir de constater l'infraction, d'en rechercher les auteurs et de rassembler les preuves en vue de la mise à la disposition de la justice des auteurs présumés. Ce séminaire de formation prévu du 17 au 25 mars, note-t-on, tire son fondement juridique dans l'article 60 de la loi organique n°08/016 du 7 octobre 2008, portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées.