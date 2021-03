Ile Maurice: Covid-19 - Nouvelles mesures annoncées pour le bon déroulement de la campagne de vaccination

communiqué de presse

Une série de mesures sont en passe d'être prises pour assurer le bon déroulement de la campagne de vaccination en cours et à ce titre, le gouvernement et le secteur privé doivent travailler en étroite collaboration pour qu'un maximum de personnes du secteur privé participe au programme vaccination et qui, à son tour, aidera l'économie à redémarrer.

Le Premier ministre adjoint (DPM), ministre du Logement et de l'Aménagement du Territoire, et ministre du Tourisme, M. Steven Obeegadoo, a fait cette annonce, aujourd'hui, lors de la conférence de presse quotidienne du National Communication Committee sur la COVID-19 au Bâtiment du Trésor en Port Louis.

Le DPM a fait ressortir qu'à ce jour, quelque 74 000 personnes ont déjà été vaccinées et que plus de 8 000 personnes sont vaccinées quotidiennement dans les 14 centres de vaccination et cliniques privées. Il a souligné que la priorité est donnée à ceux qui ne peuvent pas travailler à domicile, qui ont un Work Access Permit (WAP), ainsi qu'aux personnes exemptées du WAP, comme les chauffeurs de taxi. Les planteurs, les chauffeurs de bus, les pêcheurs, les soignants, les agriculteurs, les dentistes, les pharmaciens et les commerçants, entre autres, figurent également sur la liste prioritaire, tandis que les mesures nécessaires sont déjà prises pour les officiers du secteur public.

En outre, L'Economic Development Board a mis en place une plateforme électronique (https://vaccination.edbmauritius.org) ainsi qu'une hotline (203 38 00) afin que les personnes ayant le WAP puissent s'inscrire pour participer à la campagne de vaccination.

Business Mauritius travaille en collaboration avec neuf de ses partenaires afin de s'assurer que les frontliners du secteur privé reçoivent le vaccin. Il est à noter que des arrangements ont déjà été faits avec la Compagnie Nationale de Transport afin d'assurer que les personnes souhaitant recevoir le vaccin puissent se rendre dans les centres de vaccination de l'île.

Situation actuelle à Maurice

Pour sa part, le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Jagutpal, a indiqué que le nombre de cas positifs de COVID-19 a désormais atteint 150, avec huit cas locaux détectés au cours des dernières 24 heures.

Il a souligné que sur les quatre nouveaux cas, trois ont été détectés grâce au contact tracing et un dans un centre de test COVID-19. L'exercice de contact tracing est toujours en cours et est efficace car des cas positifs sont détectés dans les centres de quarantaine, a-t-il ajouté.

Dr Jagutpal a en outre déclaré que 368 tests PCR ont été effectués en laboratoire, dont 73 tests issus du contact tracing, et tous sont négatifs.

De plus, il a indiqué qu'une exemption spéciale a été accordée aux enfants autistes pendant le confinement. Ces derniers seront autorisés à sortir pendant une heure avec leurs parents chaque jour dans un rayon de 500 mètres de leur lieu de résidence tout en respectant les mesures sanitaires.