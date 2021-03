Ile Maurice: Le corps diplomatique se joint à la campagne de vaccination contre la Covid-19

communiqué de presse

Le gouvernement, à l'initiative du ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, poursuit sa campagne de vaccination contre la Covid-19 en faisant, cette fois-ci, vacciner le corps diplomatique basé à Maurice, notamment les consuls honoraires / consuls généraux honoraires ainsi que le personnel diplomatique des missions étrangères.

L'ambassadeur de la République populaire de Chine à Maurice, M. Sun Gongyi, ainsi que la coordonnatrice résidente des Nations unies à Maurice et aux Seychelles, Mme Christine N. Umutoni, ont été parmi les premiers à se faire vacciner ce matin au Harilall Vaghjee Hall, à Port-Louis,

Présent à l'occasion, le ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, et ministre du Transport routier et du Métro léger, M. Alan Ganoo, a souligné que cette opération démontre la volonté du gouvernement à freiner la propagation de la pandémie de Covid-19 à Maurice. « Nous sommes l'un des rares pays au monde à offrir une vaccination gratuite au corps diplomatique », a-t-il dit.

M. Alan Ganoo a indiqué que la campagne de vaccination se déroule à travers le pays, avec 14 centres de vaccination actuellement opérationnels. Il a rappelé que l'objectif du gouvernement est de vacciner au moins 60% de la population pour assurer une meilleure protection à la réouverture des frontières du pays.

Le ministre a, en outre, encouragé tout un chacun à se faire vacciner pour protéger sa propre santé, celle de sa famille et de la population en général. Il a fait ressortir que les vaccins s'avèrent être une mesure efficace pour contrôler la propagation du Coronavirus à travers le monde.

De plus, il a remercié l'Inde et la Chine pour les dons de vaccins contre la Covid-19, et a affirmé que le gouvernement veille à ce que le nombre nécessaire de doses de vaccin soit acheté pour vacciner un maximum de personnes. Le ministre a également annoncé qu'un exercice de vaccination pour les travailleurs étrangers débutera cette semaine.

Pour sa part, M. Sun Gongyi a exprimé sa reconnaissance envers le gouvernement pour l'inclusion des diplomates basés à Maurice dans la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19. « Cela démontre l'engagement du gouvernement à protéger la population contre la pandémie », a-t-il dit.

En tant que doyen du corps diplomatique, il a fait part de son souhait d'intensifier la coopération avec le gouvernement mauricien dans la lutte contre la Covid-19.

Il a aussi fait savoir que le gouvernement chinois compte faire un don de vaccins à Maurice dans un élan de solidarité. « Notre aide pourra aider le gouvernement à surmonter les difficultés et à sortir plus rapidement de la crise », a-t-il ajouté.

Quant à Mme Christine N. Umutoni, elle a parlé du message du secrétaire général des Nations unies qui a appelé toutes les nations à veiller à ce qu'elles ne laissent personne de côté dans leurs efforts respectifs contre la pandémie. Elle a salué l'initiative du gouvernement mauricien pour la mise sur pied de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 pour tous ses citoyens. «Je suis honorée que le personnel des Nations unies basé à Maurice de même que le corps diplomatique ont également été inclus dans ce plan,» a-t-elle déclaré.