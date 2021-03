Algérie: Ligue 1 - La JSS conforte sa position de leader, le CABBA s'enfonce

Alger — La JS Saoura, auteur d'une excellente opération mercredi en déplacement face au Paradou AC (2-1), a conforté sa position de leader du championnat de Ligue 1, alors que le CA Bordj Bou Arréridj s'enfonce davantage dans les profondeurs du tableau, à l'issue de la défaite à domicile face au CS Constantine (0-3), mercredi à l'occasion de la 18e journée.

Dans un match très disputé, la JSS est allée réaliser une précieuse victoire au stade de Dar El-Beïda (Alger), grâce notamment à son buteur attitré Messaoudi, qui s'empare du classement des buteurs avec 9 réalisations. L'unique but du Paradou a été inscrit par Bouabta (79e) sur un splendide coup franc direct à plus de 30 mètres.

La formation de Béchar confirme sa forme "olympique" en alignant un sixième succès de rang, face à une équipe du PAC qui concède un véritable coup d'arrêt après deux victoires de suite.

En revanche, rien ne va plus chez le MC Oran, qui enchaîne avec une nouvelle contre-performance à la maison, cette fois face à l'AS Aïn M'lila (0-0), quelques jours après le match nul concédé face à la lanterne rouge du CABBA (1-1).

Le défenseur central Boutiche a raté un penalty dans le temps additionnel (90e+7) qui aurait pu permettre aux "Hamraoua" de remporter une victoire importante pour rester au contact du leader.

De son côté, le CSC continue de progresser dans le classement, en allant s'imposer logiquement face à une équipe du CABBA (3-0) fantomatique et dont le maintien parmi l'élite devient de plus en plus difficile à réaliser.

L'arrivée du nouveau coach Miloud Hamdi semble permettre au CSC d'amorcer un nouveau départ après un début de saison laborieux, après une belle série de cinq matchs sans défaite.

En bas de classement, l'ASO Chlef, sous la houlette du nouvel entraîneur Meziane Ighil, a dû attendre la visite de l'US Biskra (1-0) pour mettre fin à une mauvaise série de cinq défaites consécutives, alors que le WA Tlemcen a été tenu en échec à domicile par le NA Husseïn-Dey (1-1) et aligne un troisième match sans victoire. Le Nasria respire lui après deux revers de rang.

En ouverture de cette 18e journée, le RC Relizane a dû attendre le temps additionnel pour l'emporter mardi sur le fil à domicile face à l'Olympique Médéa (1-0), grâce à une réalisation de Belalia.

Cette journée a été tronquée de quatre rencontres : USM Bel-Abbès - JS Kabylie, MC Alger - NC Magra, JSM Skikda - ES Sétif et CR Belouizdad - USM Alger, reportées à une date ultérieure en raison de l'engagement du CRB, du MCA, de la JSK et de l'ESS en phase de poules des compétitions africaines interclubs, mardi et mercredi.