Algérie: Conférence des responsables de la police et de la sécurité arabes - L'expérience algérienne en matière de lutte contre le Covid-19 mise en exergue

Alger — Une délégation de hauts cadres de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), conduite par le Directeur de la sécurité publique, le contrôleur général de police Aissa Naili, en qualité de représentant du Directeur général de la Sûreté nationale, a pris part, mercredi, à la 44e Conférence des responsables de la police et de la sécurité arabes, tenus par visioconférence, indique un communiqué de la DGSN.

Lors de cette Conférence, à laquelle ont pris part des représentants de pays arabes, de la Ligue arabe, de l'organisation internationale de la police criminelle (Interpol), de l'Université arabe Nayef pour les sciences de sécurité et de l'Union sportive arabe de police, "l'expérience de la police algérienne et ses efforts nationaux, aux côtés des autorités publiques, à la lutte et à la prévention contre la pandémie Covid-19 a été mise en exergue", note le communiqué.

Dans une allocution, lu en son nom par le contrôleur général de police Aissa Naili, le Directeur général de la Sûreté nationale a affirmé que cette rencontre "intervient dans une conjoncture particulièrement difficiles du fait de la propagation de la Covid-19 et la recrudescence des menaces sécuritaires, d'où l'impératif de s'attacher aux expériences réussies en matière d'action sécuritaire, notamment la lutte contre les différentes formes de criminalité à travers la mise en place de mécanismes de coordination et d'échange d'expériences entre pays arabes".

L'expérience de la police algérienne en matière de lutte et de prévention contre la propagation du Coronavirus repose sur "un plan sécuritaire étudié visant le renforcement de la sécurité, la quiétude et la santé publiques, en se basant sur la mobilisation et la sensibilisation de la société civile dans la lutte contre la criminalité, sous toute ses formes, avec l'appui des unités aériennes de la Sûreté nationale".

Le plan comprend également "la mobilisation des ressources matérielles et humaines pour veiller à la mise en oeuvre des mesures préventives imposées par la conjoncture sanitaire à même de lutter contre la pandémie du covid-19, et ce, à travers le renforcement des opérations de contrôle du respect des horaires de confinement dans les wilayas concernées et du protocole sanitaire au niveau des structures et places publiques, des hôtels et des espaces commerciaux", ajoute le communiqué.

Lors de cette session, plusieurs thèmes importants ont été débattus dont "les retombées de la crise du nouveau Coronavirus sur la sécurité arabe et le rôle des différents dispositifs de sécurité dans la lutte contre la pandémie".

La conférence a permis, en outre, "d'évaluer les activités et les actions de l'Union sportive arabe de police pour l'année 2020, et de passer en revue les expériences sécuritaires des différents pays".

Les travaux de la conférence ont été clôturés par la lecture des recommandations et leur adoption, portant essentiellement sur "l'intensification des efforts pour renforcer les mécanismes d'action et de coordination sécuritaire arabe, sous la houlette du Secrétariat général du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur (CMAI), au service de la sécurité, du développement, de la stabilité et de la prospérité des sociétés arabes".

A cette occasion, le SG du CMAI, Dr. Mohamed Benali Koumane a présenté ses sincères félicitations au contrôleur général de police, Farid Zineddine Bencheikh, suite à sa nomination à la tête de la DGSN lui souhaitant le succès dans ses missions.