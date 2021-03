Algérie: Un terroriste abattu et deux autres capturés à Bordj Badji Mokhtar

Alger — Un terroriste a été abattu et deux autres ont été capturés par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), mardi soir, suite à un accrochage avec un groupe terroriste lors d'une opération de recherche et de ratissage menée près de la bande frontalière au niveau du secteur opérationnel de Bordj Badji Mokhtar, indique, mercredi, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de recherche et de ratissage menée près de la bande frontalière au niveau du secteur opérationnel de Bordj Badji Mokhtar en 6e Région militaire, et suite à un accrochage avec un groupe terroriste, dans la soirée d'hier 16 mars 2021, un détachement de l'ANP a abattu le terroriste dénommé Amar Bechar et capturé deux (2) autres, en l'occurrence les terroristes Sidi Mohamed Ben Khia et Mohamed Cherayet", précise le communiqué.

"Cette opération s'inscrit dans la dynamique des résultats positifs réalisés sur le terrain par les unités de l'Armée nationale populaire et dénote de leur vigilance, leur détermination et leur disponibilité à extirper le terrorisme de notre pays et à traquer quiconque qui tenterait de porter atteinte à la sécurité et la stabilité du pays", souligne le communiqué.