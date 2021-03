Congo-Kinshasa: Condamnation de 6 journalistes à Bumba - JED appelle à la révision de la loi sur la presse

Journaliste en danger (JED) a dénoncé mercredi 17 mars un déni de justice et une pression judiciaire sur les six journalistes de la Radio communautaire Bumba Lokole, qui viennent d'être condamnés à une année de prison dont six mois avec sursis pour « dénonciation calomnieuse et imputations dommageables ».

Selon les informations parvenues à JED et confirmées par l'avocat-conseil de ces journalistes, le tribunal de paix de Bumba a rendu son verdict le mardi 16 mars dans l'affaire qui opposait ces journalistes à la Radio communautaire Bumba Lokole, station émettant à Bumba, dans la province de la Mongala, au président du conseil de gestion de leur média, accusé de mauvaise gestion et de harcèlement sexuel.

JED exprime sa grande déception après cette condamnation des journalistes qui confirme, une fois de plus, « l'urgence et la nécessité de la révision de la loi actuelle sur la presse qui fait la part belle aux prédateurs de la liberté de presse et d'expression pour faire taire les voix qui les dérangent. »