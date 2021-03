Congo-Brazzaville: Présidentielle 2021 - La température de Mvou-Mvou1 rassure le camp Denis Sassou N'Guesso

Plus de cinq mille hommes et femmes ont répondu présent à la rencontre citoyenne organisée le 15 mars au stade Enrico Mattei par le ministre Jean Marc Thystère Tchicaya, directeur de campagne du candidat de la majorité présidentiel à Mvou-Mvou1 avec toute son équipe

Outre la campagne de proximité qui se poursuit de porte à porte, la direction de campagne de la majorité présidentielle à Mvou-Mvou1 composée des partis : RDPS, MAR, MCDDI, Club 2002 et PCT, sous la supervision de son directeur, a donné des éléments de langage à leurs militants au cours de cette rencontre citoyenne. Plus de deux mille cinq cents femmes et deux mille hommes mobilisés à cet effet, ont été informés du projet de société de leur candidat, Denis Sassou N'Guesso, pour son élection dès le 1er tour à la présidentielle du 21 mars 2021.

En effet, le directeur de campagne a fait un bref rappel des projets de leur candidat, Denis Sassou N'Guesso, à Pointe-Noire et au Kouilou. Il s'agit, entre autres, de l'assurance universelle (gratuité de soin de santé) la construction de l'Université de Pointe-Noire, la construction de la nouvelle Raffinerie, le barrage de Sounda, la boucle du Kouilou, la finalisation de la construction des hôpitaux généraux de Patra à Pointe-Noire et Loango dans le Kouilou, la finalisation des travaux de construction des marchés modernes de Lumumba et de TiéTié, la valorisation des sites touristiques... , des projets salutaires qui ont retenu l'attention des chefs de famille invités.

Prenant la parole, le député siégeant de cette circonscription électorale, Emilon Bongo, très content de la détermination des pères et mères de famille qui ont bravé l'intempérie de cette matinée pour venir écouter le message de leur fils du terroir. Le ministre Jean Marc Thystère Tchicaya, dont la mission a été confiée par Denis Sassou N'Guesso de solliciter son électorat auprès des siens, les a remerciés pour ce soutien sans faille qui les rassure. « Nous sommes venus prendre la température et vous donner les directives. Mais, face à cet engouement, nous sommes rassurés qu'il n'y aura pas match. Denis Sassou N'Guesso est celui que tous les partis regroupés ici ont choisi sans tergiverser », s'est-il assuré.

De son côté, le directeur de campagne adjoint de Mvou-Mvou1, Florent Paka, a rappelé aux militants de tous les partis de s'unir comme un seul l'homme, le 21 mars pour aller voter leur candidat.

Jean Marc Thystère Tchicaya qui est venu solliciter, auprès de ses pères, mères, sœurs et frères l'électorat de son candidat a indiqué qu'en attendant la rencontre des jeunes le 18 mars, une campagne de porte à porte va se poursuivre pour édifier les électeurs sur le projet de société du futur président de la majorité présidentielle. Donnant les consignes aux militants pour le jour de vote, Jean Marc Thystère Tchicaya a indiqué que tous ces partis réunis ont choisi un seul candidat en la personne de Denis Sassou N'Nguesso. « C'est le candidat N°1 sur le bulletin unique de vote et dont le logo est l'image d'un éléphant. Et, en ma qualité de directeur de campagne de Mvou-Mvou1, je viens solliciter votre bénédiction et vous édifier sur son projet de société, un projet très promettant pour qu'il soit élu dès 11 heures, un coup KO » .