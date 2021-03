Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Renaissance défait par Blessing à Kinshasa, DCMP soumet Dauphin Noir

Après les résultats peu élogieux V.Club et Mazembe en Ligue des champions, le championnat national a repris son cours. Quatre rencontres se sont jouées sur différents stades à Kinshasa, Lubumbashi et Kolwezi.

Le 17 mars au stade des Martyrs à Kinshasa, le FC Renaissance du Congo a courbé l'échine face au FC Blessing de Kolwezi par zéro but à un. La rencontre comptait pour la 20e journée du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot).

Lancé en profondeur, Tshibangu Kanyinda a été l'unique buteur de la partie à la 72e minute, profitant d'un placement hasardeux de défense des Renais pour battre le gardien de but international Guy-Serge Mukumi à offrir la victoire aux Bénis de la province de Lualaba. Lors de la confrontation entre les deux équipes en phase aller du championnat, les Benis l'avaient emporté à domicile par deux buts à zéro. Au classement, Blessing rejoint Renaissance à la 7e position, avec 25 points chacun, mais un meilleur goal average par rapport au club orange de Kinshasa qui peine à décoller malgré le retour de Papy Kimoto comme patron du staff technique.

En deuxième match au stade des Martyrs, le Daring Club Motema Pembe (DCMP) est venu à bout de l'AS Dauphin Noir de Goma dans la province du Nord-Kivu, dans un match en retard de la 16e journée. Un but à zéro a été le score de cette partie dominée par les Immaculés de Kinshasa, après avoir buté à quelques reprises sur le gardien de but Bukasa de Dauphin Noir. C'est l'attaquant international Dark Kabangu qui a libéré les joueurs du coach Isaac Ngata à la 75e minute d'une frappe magistrale. Les Immaculés engrangent un total de 24 points au terme de cette victoire et reprend la 8e place au classement à l'AC Rangers.

Nul entre Simba et Don Bosco, Lupopo surpris par L'Shi Sport

Le même mercredi au stade Dominique Diur de Kolwezi, l'équipe locale d'AS Simba et le CS Don Bosco de Lubumbashi se sont quittées sur une égalité d'un but partout. Le défenseur central Monga Ngoy a ouvert la marque à la 29e minute pour les Kamikazes de la province de Lualaba, sur un centre de Seydou Mpoyi. Mais les Salésiens coachés par le technicien français Johan Curbilié ont égalisé tôt en deuxième période, avec le but Gloire Mujaya à la 46e minute. Au classement, Simba occupe la 12e place avec 18 points. Don Bosco demeure invincible à la phase retour du championnat national, se classant 6e avec 26 points glanés.

Au stade Frédéric-Kibasa-Maliba de Lubumbashi, le FC Saint-Eloi Lupopo a été surpris par le FC Lubumbashi Sport, toujours pour le compte de la 20e journée, par un but à deux. Efficaces, les Kamikazes de Lubumbashi ont bonifié leurs deux occasions nettes en buts. Kasongo Musele a été le premier à trouver le chemin des filets des Cheminots du Grand Katanga à la 32e minute. Et Anthony Mpandemoya Bitoma l'a imité avec le deuxième but des joueurs d'Emmanuel Mutale à la 52e minute. Le FC Lupopo a réduit l'écart dans les arrêts de jeu de la partie (90+1e minute) sur penalty converti par Arsène Mpongo Bomolo, après une faute d'un défenseur de Lubumbashi Sport dans sa surface de réparation sur Ikiki. Dans la zone de relégation, Lubumbashi sort progressivement de l'eau.

Avant ce match contre Lupopo, l'entraîneur Emmanuel Mutale déclarait : « Nous continuons toujours à travailler. Il ne nous est pas permis de dire que nous sommes au point. Nous ne ferons pas une revanche mais nous allons jouer le match. Si Lupopo est supérieur, il va gagner de même pour Lubumbashi Sport. Il y a beaucoup de choses à sauver. Lubumbashi Sport ne sera pas en deuxième division. Vu notre préparation et le jeu que nous produisons pour le moment, nous sommes sereins que Lubumbashi Sport ne sera pas relégué. Peut-être que demain, ce sera l'occasion pour sortir de la zone de relégation. C'est le moral qui doit être au zénith ». Avec ce succès, Lubumbashi Sport totalise 16 points, se hissant à la 14e place. Lupopo est quatrième au classement avec 35 points.