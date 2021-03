Congo-Kinshasa: Activités de Liquid intelligent technologies - Augustin Kibassa vante le mérite de la RDC dans le secteur numérique

Pour le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles technologies de l'information et de la communication (PT-NTIC), la position géostratégique dominante au centre de l'Afrique fait du pays un carrefour naturel des échanges entre les coins cardinaux du continent.

Le ministre des PT-NTIC), Augustin Kibassa Maliba, a pris part, le 16 mars, à la cérémonie de lancement officiel des activités de la Société Liquid intelligent technologies (LIT) à Kinshasa. Prenant la parole, Augustin Kibassa a, à cet effet, attiré l'attention de ses interlocuteurs sur les opportunités d'investissement qu'offre la République démocratique du Congo (RDC) qui, a-t-il signalé, est une vaste étendue bondée d'une ressource humaine à majorité jeune. « Je souligne que la RDC, c'est plus de 2,3 millions de kilomètres carrés avec une population de plus de 90 millions d'habitants, un taux de pénétration de moins de 50 pour cent pour la téléphonie cellulaire et une couverture de l'étendue du pays estimée à 30 pour cent seulement », a fait savoir Augustin Kibassa.

Le ministre des PT-NTIC a, par ailleurs, rappelé que la RDC a une position géostratégique dominante au centre de l'Afrique. Cela fait d'elle, a-t-il précisé, un carrefour naturel des échanges entre les coins cardinaux du continent. Du fait de sa position, a-t-il poursuivi,« la RDC a pour vocation d'être l'un des plus grands transitaires des télécommunications et des données numériques du monde, pouvant relier la Méditerranée et le Cap de Bonne espérance, l'océan Atlantique et l'océan Indien ».

Augustin Kibassa Maliba a aussi indiqué que, pour connecter la totalité de sa population, la RDC a besoin de construire un réseau de transmission d'une longueur d'environ 50 mille km de fibre optique. Il a, cependant, précisé que « la RDC éprouve d'énormes difficultés en termes d'investissements pour arriver à relever le défi de construire les infrastructures numériques adéquates qui sont le socle du développement du numérique ».

S'inscrivant dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre de PT-NTIC a manifesté son souhait de voir les communications régionales rester dans la région au lieu de transiter par des pays lointains. « L'avantage étant l'amélioration de la qualité de service à prix abordable », a-t-il noté. Et de noter que le leitmotiv du chef de l'Etat en ce qui concerne le numérique est de ce secteur « un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social ». Le ministre a, par ailleurs, exhorté ces acteurs économiques dans le secteur numérique à continuer dans ce sens. « Nous sommes satisfaits de voir que les infrastructures que vous vous apprêtez à construire, développer et commercialiser sont le fondement de ladite vision et ainsi un pilier important pour la matérialisation du plan national du numérique », s'est réjoui le ministre Augustin Kibassa. Au nom du gouvernement de la République, il a remercié le chairman de la Société Liquid Intelligent Technologies d'avoir choisi d'investir en RDC. Ceci constitue, d'après lui , un bon choix car, « malgré les difficultés du pays, la RDC a un réel potentiel pour le développement des affaires ».