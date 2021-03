Congo-Kinshasa: Infrastructures routières - Félix Tshisekedi lance le projet "Tshilejelu"

C'est dans une effervescence particulière que le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné le 17 mars dans la commune de la Nsele, au quartier Mpasa, dans la périphérie est de Kinshasa, le coup d'envoi des travaux de réhabilitation et de modernisation des infrastructures routières à travers le pays.

«Tshilejelu », nom indicatif de ce projet pilote, traduit sa vision orientée vers le développement des infrastructures et l'amélioration de la qualité de vie de ses concitoyens. Présentant la fiche technique du projet, le directeur général de l'Office de voirie et drainage (OVD) a indiqué que ce projet pilote va concerner l'ensemble de la République et va s'exécuter sur plusieurs phases. Entre-temps, des études, a-t-il dit, sont en cours de finalisation pour que le Grand Bandundu et le Grand Equateur bénéficient, dans un futur proche, des effets bienfaisants dudit projet. 3972 kms de voirie de la ville-province de Kinshasa sont concernés par le projet qui, dans sa phase initiale, englobe également l'Espace Grand Kasaï (101,77 Km) avec, à la clé, quelques villes et territoires ciblés, en l'occurrence Mbuji Mayi (25,32 Km), Kabinda (10,5 Km), Lusambo (10 Km), Kananga (35 Km), Mweneditu (5,5 km) et Tshikapa (15,39 Km).

Le coût total du contrat entièrement financé par l'Etat congolais tel que conclu le 23 septembre 2020 est estimé à 138 millions de dollars USD. Le montage financier, à en croire le DG de l'OVD, a été effectué avec le concours de la Banque UBA qui a facilité l'obtention d'une ligne de crédit dans le cadre du partenariat public privé. La durée des travaux est de vingt-huit mois pour Kinshasa et de trente-six mois pour l'Espace Grand Kasaï.

Intervenant à son tour, le ministre des Infrastructures et Travaux publics a invité les partenaires chargés du projet dont l'entreprise attributaire CREC au respect du délai et des engagements pris. Il les a exhortés à prendre toutes les dispositions afin de garantir la qualité des travaux. Auparavant, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila, a salué ce projet à impact visible qui ouvre une nouvelle perspective de développement et de l'habitat en RDC tout en contribuant à la réduction de la pauvreté. Il est à noter que le projet Tshilejelu conduit par le ministère des ITP comme maître d'ouvrage bénéficiera, dans sa matérialisation, de l'expertise de l'OVD en qualité de maître d'ouvrage délégué. C'est du haut d'un tracteur que le chef de l'Etat a donné symboliquement, en présence de plusieurs officiels, le go des travaux à la satisfaction générale.